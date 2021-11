Cúpula do clima: 'Delegação' da indústria do petróleo é maior que a de qualquer país na COP26

Há 52 minutos

ONGs internacionais como a Global Witness analisaram a lista de participantes publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU) no início da cúpula do clima em Glasgow, na Escócia

ONGs internacionais como a Global Witness analisaram a lista de participantes publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU) no início da cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, e constataram que 503 pessoas ligadas aos interesses desse setor foram credenciadas para o evento.

Há relatos de que esses delegados fazem lobby para as indústrias de petróleo e gás. Ativistas defendem que sua presença deveria ser proibida.

Fim do Talvez também te interesse

Brasil tem maior delegação oficial

O Brasil tem a maior equipe oficial de negociadores segundo dados da ONU, com 479 delegados.

No cômputo geral, foram identificadas 503 pessoas empregadas ou associadas a esses interesses na cúpula.

Um dos maiores grupos identificados foi a Associação Internacional de Comércio de Emissões (IETA, na sigla em inglês), com 103 delegados presentes, incluindo três pessoas da multinacional de petróleo e gás BP.

"O que estamos vendo é a apresentação de falsas soluções que parecem ser uma ação climática, mas na verdade preservam o status quo e nos impedem de tomar ações claras e simples para manter os combustíveis fósseis no solo que sabemos serem as verdadeiras soluções para a crise do clima."