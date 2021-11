Ex-assessor de Trump e aliado da família Bolsonaro, Steve Bannon é indiciado nos EUA

Advogados de Steve Bannon defenderam sigilo das comunicações com o ex-presidente Trump

Antigo estrategista do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Steve Bannon foi indiciado nesta sexta-feira (12/11) por desacato ao Congresso americano, após ter recusado a testemunhar e a entregar documentos sobre os ataques ao Capitólio em 6 de janeiro.

O caso ainda será julgado e, em caso de sentença, cada acusação de desacato — uma pelo não testemunho e outra pela não entrega de documentos — poderá levar a um período de 1 mês a 1 ano de prisão, além de multa de US$ 100 a US$ 1000 (de R$ 545 a R$ 5,4 mil, aproximadamente).

Uma comissão que investiga os acontecimentos de 6 de janeiro havia convocado e cobrado informações de Bannon buscando apurar o envolvimento dele com a invasão ao Capitólio, sede do legislativo americano em Washington D.C.

Na ocasião, apoiadores de Trump invadiram o local na véspera da certificação da vitória do atual presidente, o democrata Joe Biden. Cinco pessoas morreram em decorrência dos conflitos e mais de 670 foram acusadas na Justiça por envolvimento na invasão.

O advogado de Bannon havia justificado o não cumprimento das solicitações do Congresso afirmando que o sigilo do conteúdo da comunicação com presidentes como Trump é protegido pelo "privilégio executivo".