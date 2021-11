Eleições legislativas na Argentina: o que derrota da centro-esquerda significa para Fernández

Marcia Carmo

De Buenos Aires para a BBC News Brasil

Há 32 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Apesar de sua coalizão ter menos votos do que oposição, Fernández falou em "triunfo"

Os argentinos foram às urnas neste domingo em eleições parlamentares de meio de mandato. Os resultados indicam uma derrota do governo do presidente Alberto Fernández, de centro-esquerda, para candidatos da centro-direita.

O pleito renovou metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.

Com quase todos votos apurados, a oposição aparece à frente do governo na contagem.

É a primeira vez, desde o retorno da democracia, em 1983, que um governo peronista vive esse cenário político, segundo analistas. Também foi histórica a baixa participação do eleitorado (71%), de acordo com dados oficiais.

O resultado eleitoral mostrou ainda que o governo e a opositora Juntos por el Cambio (Juntos pela Mudança) passarão a ter praticamente a mesma quantidade de votos na Câmara dos Deputados — 118 para a base governista Frente de Todos e 117 para a oposição.

Em termos nacionais, a coalizão Juntos por el Cambio (também chamada de 'Juntos') recebeu cerca de 9% a mais de votos que os governistas e venceu em quase toda a Argentina, segundo sondagens.

Mas, num discurso no fim da noite de domingo, Fernández convocou seus apoiadores para "comemorar o triunfo" em uma manifestação na quarta-feira (17/11), considerado "dia da militância" no país. "Estes dois anos (de seu atual mandato) foram muito difíceis, após quatro anos devastadores", afirmou o presidente, referindo-se à gestão do antecessor e opositor Mauricio Macri, fundador da frente Juntos.

Apesar do crescimento da oposição, o presidente disse que o pleito foi um "triunfo". O argumento dele é baseado na recuperação parcial de votos na maior província do país, a de Buenos Aires, que reúne quase 40% do eleitorado nacional. Nela, o governo ampliou sua votação em relação às eleições primárias, realizadas em setembro passado e que antecederam as eleições legislativas deste domingo.

Os cabeças de chapa na disputa à Câmara dos Deputados, Diego Santilli, da Juntos, e Victoria Tolosa Paz, da Frente de Todos, ficaram quase empatados, de acordo com a apuração oficial (39,81% e 38,53% dos votos). Nas eleições primárias, Santilli havia recebido cerca de 37% dos votos e Tolosa 33%.

Além disso, assessores governistas disseram que esperavam um resultado pior depois da surpreendente e inédita derrota (no total de votos nacionais) em setembro.

Crédito, EPA Legenda da foto, Coalizão oposicionista Juntos por el Cambio ("Juntos pela Mudança") celebra vitória

"Derrota em vitória"

Mas para o analista político Ricardo Rouvier não foi só isso.

"O peronismo tem a cultura de transformar a derrota em vitória. Faz parte da sua cultura, do seu discurso. E esta marcha de quarta-feira, que foi anunciada pelo presidente, já estava marcada antes das eleições", diz Rouvier, conhecedor do peronismo.

O peronismo é o movimento político fundado nos anos 1940 pelo ex-presidente Juan Domingo Perón (1895-1974) e que governou a Argentina em grande parte de sua história recente. Fernández e sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, que hoje preside o Senado, integram o peronismo, apesar das diferentes matizes e linhas ideológicas que o dividem.

Cristina simboliza o braço peronista chamado kirchnerismo e para o analista político Marcos Novaro, professor da Universidade de Buenos Aires (UBA), com a perda do quórum no Senado, ela foi uma das derrotadas deste domingo.

"As derrotas foram compartilhadas (entre Fernández e Cristina) e o símbolo foi o fato de que o governo perdeu o controle que tinha no Senado", disse Novaro. No Senado, o governo conta com 40 cadeiras e depois das eleições deste domingo passará a ter 34, mesmo número que a opositora Juntos, que ampliou sua presença na casa.

Complicação

Novaro e Rouvier entendem que Fernández terá dois anos de gestão complicados pela frente. As eleições legislativas são realizadas na metade do mandato presidencial.

"A votação mostrou que o peronismo não tem, de forma alguma, a vitória garantida na eleição presidencial de 2023. Além disso, com 40% de pobreza e uma série de problemas econômicos, as urnas retrataram a evidente insatisfação popular, apesar da forte recuperação de votos do governo na província de Buenos Aires e de uma derrota menos pior do que a esperada", diz Rouvier.

O difícil quadro econômico argentino inclui inflação alta, com índice de 3,5% somente no mês de outubro e 41,8% acumulado neste ano, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec).

No primeiro semestre, a pobreza registrada foi de 40,6%, ainda de acordo com o Indec. A situação econômica e social argentina já marcava componentes de crise e foi agravada durante a pandemia do novo coronavírus.

Em um de seus dois discursos, na noite de domingo, o presidente propôs um "diálogo respeitoso" com a oposição — atualmente este diálogo entre governo e opositores é nulo, segundo líderes opositores. Fernández informou que enviará projetos de lei ao Congresso para tentar chegar a um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A Argentina contraiu uma dívida bilionária com o organismo durante a gestão do ex-presidente Macri e tenta reestruturar este endividamento que representa o maior empréstimo já concedido pelo FMI. As principais parcelas desta dívida de US$ 57 bilhões, dos quais a Argentina recebeu US$ 44 bilhões, vencem em março do ano que vem e o governo não dispõe de dólares suficientes para honrar o pagamento, como observam analistas econômicos.

Admirador de Bolsonaro

As eleições legislativas de domingo sinalizaram que o governo precisará do apoio da oposição nos dois anos restantes do atual mandato.

A votação mostrou ainda que o eleitorado da cidade de Buenos Aires está entre os mais insatisfeitos do país.

A opositora María Eugenia Vidal, da Juntos, candidata à Câmara dos Deputados, recebeu quase 47% dos votos. O governista Leandro Santoro, da Frente de Todos, ficou com pouco mais de 25% e Javier Milei, da Frente Libertad Avanza ('Avança Liberdade') 17%.

Economista, Milei é admirador do presidente Jair Bolsonaro e em uma entrevista ao jornal Perfil, de Buenos Aires, disse: "Minha afinidade com Trump e Bolsonaro é quase natural. Minha agenda é clara contra o comunismo e o socialismo".

Enquanto discursava, na noite de domingo, seus eleitores gritavam "liberdade, liberdade".

Durante o evento, um segurança, que estava no palco, ameaçou sacar uma arma da cintura para a plateia. O vídeo foi exibido pelas emissoras de televisão locais.

