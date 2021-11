A cidade do Canadá destruída em horas por fogo após registrar 49,6ºC

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, declarou durante a COP 26, a conferência climática das Nações Unidas, que o país está se aquecendo em um ritmo duas vezes mais rápido do que o resto do mundo.

Esse aumento de temperaturas foi duramente sentido na cidade de Lytton, no sul do país.

Após perder sua casa no incêndio, ele teve que se mudar para um motor home com a esposa. A filha dele, Serena, estava grávida de oito meses no dia do incêndio e teve que fugir levando apenas algumas roupas.