Marie Curie: as anotações da cientista que ficarão guardadas em caixas de chumbo por 1,5 mil anos

Há 1 hora

Crédito, Welcome Library

Nos porões da Biblioteca Nacional da França, mantidos em caixas especiais com várias camadas de chumbo, encontram-se alguns dos documentos mais importantes da história da ciência.

São provavelmente os documentos mais bem guardados da biblioteca, que abriga alguns dos livros mais raros e antigos do mundo.

Mas o receio com que são mantidos esses cadernos vai além de seu valor para o conhecimento. O cuidado é tanto porque eles são altamente radioativos.

Estamos falando dos cadernos de anotações de Marie Curie, a única mulher que recebeu o prêmio Nobel duas vezes (em 1903, de Física, e 1911, de Química). Junto com seu marido, Pierre, ela descobriu não apenas novos elementos químicos, como também os princípios da Física atômica e a radioatividade.

A cientista Marie Curie, única mulher ganhadora do prêmio Nobel duas vezes, de Física e Química

Dessa forma, qualquer objetivo relacionado a ela e que ainda é mantido deve ser guardado com precauções extras e em caixas de chumbo, incluindo o próprio corpo da cientista - o primeiro de uma mulher a ser sepultado, por seus próprios méritos, no Panteão de Paris, o célebre mausoléu das glórias da França.

Quando foi transportado até o local, foi preciso construir um sarcófago de chumbo com mais de 2 cm de espessura para evitar que os átomos radioativos que ainda saem do corpo de Curie escapassem.

Os cientistas acreditam que seu corpo permanecerá mantido assim, da mesma maneira que os cadernos de anotações, por pelo menos 1,5 mil anos, tempo médio que leva para a desintegração dos átomos de rádio - o novo metal a que Curie dedicou sua vida e com que mudou de vez a história da Física e da Química.

Casa radioativa

No sul de Paris, na comunidade de Arcueil, existe um edifício de três andares em que a entrada está proibida.

Um muro alto repleto de grafites e coberto por arame farpado o protege. As câmeras de vigilância vigiam o local para evitar intrusos, enquanto autoridades verificam regularmente os arredores.

A casa na Rue de la Convention, no entanto, está abandonada: foi o último laboratório onde trabalhou Marie Curie - e outro lugar onde os experimentos da cientista deixaram altos níveis de radiação pelos próximos séculos.

Ela é chamada por muitos de "Chernobyl do Sena", em referência ao rio que corta Paris, devido à radiação ainda presente no local. Mas, em homenagem à cientista, o laboratório seguiu sendo utilizado por décadas como sede do Instituto de Física Nuclear da Faculdade de Ciências de Paris, sem que se soubesse que a radiatividade que guardavam suas paredes, seus tapetes, pisos, telhado e papéis de parede era demasiadamente alta para a presença de humanos.