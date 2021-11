O artigo de emergência da Otan que está prestes a ser invocado para conter migração do Oriente Médio

Há 1 hora

A Polônia está prestes a invocar uma medida excepcional da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) que só foi invocada algumas vezes e só se aplica em situações de emergência.

Ao longo do século 20 essa medida nunca foi tomada - nem mesmo no auge da Guerra Fria.

O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, anunciou neste domingo que está em negociações com os governos da Lituânia e da Letônia sobre a possibilidade de invocar o Artigo 4º do Tratado da Otan como resposta à crise na fronteira com Belarus.