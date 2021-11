O raro caso de argentina que se livrou do HIV sem tratamento e que anima cientistas

Há 29 minutos

Uma mulher da Argentina parece ter se livrado do HIV sem drogas ou tratamento — o segundo caso documentado desse tipo no mundo.

Testes em mais de 1 bilhão de suas células não encontraram nenhum traço viável da infecção, segundo a revista científica Archives of Internal Medicine.

Eliminando o HIV

As descobertas são mais uma prova de que algumas pessoas nascem com resistência natural ao HIV. Alguns têm genes que evitam a infecção.

Fim do Talvez também te interesse

Mas a maioria das pessoas com HIV precisa de terapia antirretroviral (TARV) para o restante da vida.

Fim do Podcast

Nos últimos anos, entretanto, houve relatos de "controladores de elite" que podem suprimir o vírus, com ajuda, mas sem medicação para o HIV.

Adam Castillejo, de Londres, conseguiu parar de tomar seus comprimidos diários para o HIV depois de receber um tratamento com células-tronco de um doador para um câncer que ele também tinha.

Suas células infectadas pelo HIV foram eliminadas e substituídas durante a terapia do câncer.

E, felizmente, seu doador fazia parte do minúsculo grupo de 1% das pessoas que nasceram com genes que impedem o HIV de entrar e infectar as células.