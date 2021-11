A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Entenda o conflito na Etiópia, que está à beira da guerra civil

Há 18 minutos

País-chave no chamado Chifre da África, a Etiópia convive há um ano com uma sangrenta disputa que agora ameaça engolir também a capital do país, Addis Abeba, e aumentar em escala.