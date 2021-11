Peng Shui: e-mail desperta dúvida sobre paradeiro de tenista chinesa que acusou político de assédio

Há 42 minutos

A estrela do tênis não havia se manifestado desde que fez acusações de agressão sexual contra um alto funcionário do governo chinês, duas semanas atrás. No e-mail, Peng supostamente diz que as alegações "não são verdadeiras".