Peng Shui: e-mail desperta dúvida sobre paradeiro de tenista chinesa que acusou político

Há 11 minutos

A estrela do tênis não havia se manifestado desde que fez acusações de agressão sexual contra um alto funcionário do governo chinês, duas semanas atrás.

No e-mail, Peng supostamente diz que as alegações "não são verdadeiras".

Steve Simon, presidente da WTA, disse que a mensagem serviu para o deixar ainda mais preocupado com a segurança de Peng.

"Tenho dificuldade em acreditar que Peng Shuai realmente escreveu o e-mail que recebemos ou acredita no que está sendo atribuído a ela", disse ele em um comunicado.

Fim do Talvez também te interesse

Fim do Podcast

Peng — ex-tenista número um no ranking de duplas — não se pronunciou desde a publicação de uma acusação que fez sobre estupro contra o ex-vice-premiê Zhang Gaoli, de 75 anos, na rede social Weibo (Twitter chinês), no início deste mês.

Peng disse que Zhang parou de contatá-la depois que ele subiu na hierarquia do Partido Comunista, e que a certa altura ele expressou preocupação de que ela pudesse gravar seus encontros.

Cerca de três anos atrás, acrescentou ela, Zhang a convidou para jogar tênis com ele e sua esposa e depois a abusou sexualmente em sua casa. "Nunca consenti naquela tarde, chorando o tempo todo", escreveu.

Zhang foi vice-premiê da China entre 2013 e 2018 e era um aliado próximo do líder da China, Xi Jinping.

Enquanto isso, autoridades chinesas lutam para impedir que as acusações se espalhem, com censores online até mesmo bloqueando a palavra "tênis".

O caso de Peng desencadeou reações no mundo do esporte, com pronunciamentos da WTA e outras personalidades.