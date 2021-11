A indignação nos EUA por caso de jovem rico que abusou de 4 mulheres e não irá para prisão

Há 2 horas

Crédito, Polícia do Condado de Niagara Falls

O americano Christopher Belter, de 20 anos, reconheceu ter abusado sexualmente de quatro adolescentes na casa de seus pais em um bairro rico no estado de Nova York, mas não irá para a prisão. Em vez disso, cumprirá oito anos de liberdade condicional.

A decisão, proferida pelo juiz do Tribunal do Condado de Niágara, Matthew J. Murphy III, causou indignação não apenas das vítimas e suas famílias, mas também do público americano.