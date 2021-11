China: como a política da 'prosperidade comum' está afetando bilionários e empresas

Há 12 minutos

Iniciativa do presidente Xi Jinping que visa reduzir a desigualdade econômica no país ocupa lugar central nas políticas de Pequim

As duras medidas regulatórias e o cumprimento rigoroso de regras já existentes têm como alvo muitas das maiores companhias do país.

As medidas recentes também são enxergadas como uma maneira de colocar limites nos bilionários donos das maiores empresas do país e de dar mais voz a consumidores e trabalhadores na forma como essas empresas operam e distribuem seus ganhos.

Mudanças locais com impacto global

A indústria tecnológica, em particular, tem observado um grande número de medidas e ações com vistas à atuação de empresas de e-commerce, serviços financeiros online, plataformas de mídias sociais, companhias de games, apps de transporte e operadores de criptomoedas.

A incerteza sobre como são regulados os negócios na China tem tornado difícil para empresas no exterior tomar decisões a respeito de investimentos no país.

Bilionários enquadrados

A oferta pública inicial (IPO) do Ant Group - braço financeiro da Alibaba e dono da maior plataforma de pagamento digital na China - tinha estimativa de alcançar US$ 34,4 bilhões.

Não estava claro se o episódio estava ligado à iniciativa governamental de "prosperidade comum", mas a queda espetacular de Jack Ma e as medidas adotadas contra seus negócios foram uma amostra poderosa do que estava para acontecer em cada canto da economia chinesa.

A torre de dívidas que balança

Em meio aos planos para se tornar uma das maiores forças do setor de construção na China, a companhia acumulou dívidas que ultrapassam US$ 300 bilhões.

Pequim agora avalia que firmas com grandes endividamentos são uma ameaça para a economia. Foi com o caso da Evergrande em mente que o governo chinês introduziu medidas para cortar empréstimos no setor imobiliário.

Foi com o caso da Evergrande em mente que o governo chinês introduziu medidas para cortar empréstimos no setor imobiliário

Isso tudo se soma a uma grande dor de cabeça para os investidores internacionais, que viram as ações da empresa perderam mais de 80% em valor de mercado no intervalo de 6 meses.

Indústria dos games na mira

As novas medidas significam que é responsabilidade das empresas de games evitar que as crianças descrumpram as regras. A fiscalização sobre as firmas foi reforçada.