Onde fica o perigoso ‘corredor do câncer’ nos EUA

Cristina J. Orgaz @cjorgaz

BBC News Mundo

Há 1 hora

Crédito, Julie Dermansky Legenda da foto, Eve Butler, que sofria de câncer de mama, mora nesta área da Louisiana

O câncer parece estar em toda parte na vida de Eve Butler.

"Na minha rua, eu conheço três pessoas, duas da mesma família, que tiveram câncer ao mesmo tempo. Meus irmãos têm amigos que morreram prematuramente ou estão doentes. Eles têm problemas respiratórios, leucemia, asma..."

Butler, que também teve câncer de mama, mora em St. James County, na Louisiana, lugar conhecido nos Estados Unidos como "Corredor do Câncer".

Nestes 160 km entre Baton Rouge e a cidade turística de New Orleans, existem mais de 150 instalações petroquímicas e refinarias.

O odor de gasolina impregna o ar e as substâncias tóxicas emitidas por elas são classificadas como potencialmente cancerígenas pela Agência Federal de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês).

O risco de contrair câncer entre seus habitantes, em sua maioria negros, é 50 vezes maior do que a média nacional, segundo a EPA.

Em condados como Saint John the Baptiste, o risco de contrair câncer é de 200 a 400 pessoas por milhão e está associado às emissões de óxido de etileno e cloropreno, duas toxinas poderosas.

Os números contrastam com o resto do Estado da Louisiana, que é entre 6 e 50 por milhão.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse logo após chegar à Casa Branca que deseja abordar "o impacto desproporcional na saúde, meio ambiente e economia nas comunidades de cor, especialmente em áreas duramente atingidas como o Corredor do Câncer da Louisiana".

"O Departamento de Qualidade Ambiental da Louisiana tem a responsabilidade primária de implementar os programas da Lei do Ar Limpo, incluindo o monitoramento das emissões e da qualidade do ar, e o cumprimento das regulamentações", disse um porta-voz da EPA.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Corredor do Câncer na Louisiana

O departamento de qualidade ambiental do Estado, por sua vez, argumenta que "a qualidade do ar na Louisiana é muito boa".

"Cumprimos a regulamentação. Respeitamos todos os critérios da EPA sobre poluentes", disse Gregory Langley, porta-voz do departamento da Louisiana responsável pela saúde ambiental, à BBC Mundo.

Eve Butler, no entanto, tem uma experiência diferente do que contam as autoridades da Louisiana.

"Não só cheira diferente. Em algumas ocasiões, saí sem guarda-chuva. Começou a chover e meu cabelo e rosto ficaram molhados. Dias depois, minha pele começou a cair. Sou uma pessoa de pele morena e parecia que eu estava com queimaduras de sol", disse Butler à BBC Mundo.

De sua janela, ao se levantar todas as manhãs, o que se vê são seis tanques de armazenamento usados pela empresa petroquímica instalada em frente à sua casa.

"A grama está descolorida, as árvores não são mais tão verdes quanto antes e, às vezes, coisas pretas crescem em algumas das plantas que até recentemente eram saudáveis", diz ele.

"Racismo ambiental"

A concentração de fábricas emissoras de tóxicos é tão avassaladora aqui que chamou a atenção das Nações Unidas.

O corpo descreve o que acontece no Corredor do Câncer como uma forma de "racismo ambiental".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Às vezes, até as escolas ficam perto de instalações petroquímicas

"O corredor petroquímico ao longo do rio Mississippi não apenas poluiu a água e o ar ao redor, mas também sujeitou seus residentes, a maioria afro-americanos, ao câncer, doenças respiratórias e outros efeitos adversos à saúde", disseram.

"Esta forma de racismo ambiental representa ameaças sérias e desproporcionais aos vários direitos humanos de seus residentes", afirmaram.

De acordo com dados da EPA citados pela ONU, no condado de St. James, onde Butler mora, a incidência de câncer em comunidades de negros é de 105 casos por milhão, enquanto nos bairros da região onde vive a população branca, a incidência é de 60 casos por milhão.

Butler, de 64 anos, foi diagnosticada com câncer em 2017 e, embora ele tenha sido contido e não tenha se espalhado por todo o corpo, ela teve que se submeter a uma cirurgia e perdeu a mama esquerda.

"Tenho uma filha e dois netos. Eu disse à minha filha que ela teria que se mudar para outro lugar porque o condado não é um lugar seguro. Os únicos parentes próximos a mim agora são minha mãe e um dos meus oito irmãos ", acrescenta.

Algo semelhante acontece com Marylee Orr, também moradora da região e ativista ambiental contra a poluição.

"Muitos moradores iriam embora se tivessem dinheiro, eles abandonariam tudo. Eles iriam para outra parte da Louisiana ou para onde quisessem. No momento, eles não podem nem mesmo fazer uma festa de aniversário para seus filhos no jardim porque cheira muito mal, fazendo tossir e causando dificuldades para respirar", explica.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Área conhecida como corredor do câncer na Louisiana

Poluição do ar e câncer

Kimberly Terrell e Gianna St. Julien são cientistas pesquisadores da Clínica de Direito Ambiental de Tulane e autoras do relatório "Poluição Tóxica do Ar e Câncer na Louisiana", divulgado em junho do ano passado.

Ambas concordam que há fortes evidências de uma ligação entre a poluição do ar e as taxas de câncer.

"Especificamente na Louisiana, há mais quilos de poluição atmosférica industrial tóxica lançada no ar do que em qualquer outro Estado do país", explica St. Julien.

"Existem três poluentes atmosféricos principais. O primeiro é o benzeno, que normalmente vem da queima de gasolina em refinarias de petróleo. O segundo é o formaldeído, outro tóxico industrial bastante comum", diz Terrell.

"E finalmente temos o óxido de etileno. Em 2016 a EPA determinou que ele causava 30 vezes mais câncer do que se pensava. É produzido na fabricação de plástico", explica a cientista.

"E esses três são os mais comuns. Mas a lista é muito mais longa e algumas comunidades estão lidando com contaminantes ainda mais incomuns", acrescenta.

O Departamento de Meio Ambiente da Louisiana disse à BBC Mundo que "não concorda com a metodologia ou as conclusões do relatório" de Terrell e St. Julien.

A tradição petroquímica

A indústria petroquímica no Corredor do Câncer começou com a abertura de uma refinaria da Standard Oil em Baton Rouge, em 1908, e disparou para mais de 300 instalações no século passado.

Os motivos que levaram este tipo de indústria a se estabelecer nesta área são um misto de circunstâncias geográficas e sociais, mas também políticas.

Para começar, explica Craig E. Colten, professor emérito do departamento de Geografia e Antropologia da Louisiana State University, o Estado abriga abundantes depósitos de petróleo que foram explorados desde o início dos anos 1900, além de outros recursos naturais como sal e gás.

A segunda atração da área é que o rio Mississippi é uma via navegável que permite a passagem de barcos e o transporte de mercadorias e resíduos de áreas tão distantes do mar como Baton Rouge, que fica a cerca de 2,32 mil milhas da foz do rio.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O rio Mississippi é uma via navegável muito frequentada por barcos

Outro fator são as isenções fiscais para o estabelecimento desse tipo de empresa na Louisiana. Um Estado que, apesar de ter uma das áreas mais industrializadas, é um dos mais pobres dos Estados Unidos.

Enquanto o país tem 10,5% de pessoas vivendo na pobreza, Louisiana chega a 19%, de acordo com o censo.

A renda familiar média nos Estados Unidos é de quase US$ 63 mil (cerca de R$ 353 mil), enquanto no Estado é de apenas US$ 49,5 mil (R$ 278 mil).

O baixo custo da mão-de-obra, um governo estadual que apoia a chegada de novas empresas com incentivos fiscais, bem como políticas e leis ambientais frouxas são, para o professor Colten, fatores que têm permitido que a maior potência mundial seja também um dos lugares mais poluídos da Terra.

"Desde 1997, enormes liberações tóxicas foram permitidas na região do corredor, despejando mais de 65,5 milhões de quilos de produtos químicos no meio ambiente e mudando para sempre a paisagem da indústria no sudeste da Louisiana", disse o professor Colten.

Marcos Orellana, relator especial das Nações Unidas e advogado especialista em direito internacional, direitos humanos e meio ambiente, afirma que o que está acontecendo no Corredor do Câncer não é acidental.

"O que existe é uma política concertada e sistemática das autoridades do Estado da Louisiana para privilegiar a localização de indústrias altamente poluentes nos locais onde vive a população afrodescendente", disse ele em conversa com a BBC Mundo.

Legenda da foto, As taxas de câncer são mais altas nas margens do rio Mississippi, entre Baton Rouge e Nova Orleans, do que no resto do país

"Se olharmos, por exemplo, o projeto Sunshine da empresa Formosa, que visa abrir uma grande fábrica para a produção de plásticos, o uso do solo no município foi alterado para permitir o projeto onde viviam comunidades afrodescendentes", afirma.

"Enquanto as próprias autoridades do condado proibiram a localização de outras fábricas petroquímicas nos locais onde vivem os brancos."

"Portanto, não há uma coincidência aqui, mas uma discriminação aberta com base na raça", diz ele.

"As instalações cercaram literalmente as comunidades afrodescendentes que ali vivem, com incessante contaminação tóxica", acrescenta.

A BBC Mundo contatou o gabinete do governador da Louisiana para questioná-lo sobre as acusações do relator da ONU, mas até o momento da publicação desta reportagem, não houve resposta.

A fábrica de plásticos

Apesar das reclamações, dos dados da EPA e dos estudos científicos, a indústria petroquímica continua crescendo na área.

Orellana, relator da ONU, mencionou acima um mega plano conhecido como The Sunshine Project para construir um complexo petroquímico de US$ 9,4 bilhões (cerca de R$ 54 bilhões) em pouco mais de 9 km quadrados.

Tudo pertence à mesma empresa, a petroquímica taiwanesa Formosa, uma das líderes mundiais na fabricação de plásticos.

Durante anos, os executivos da empresa vêm tentando obter licenças para tornar as 14 instalações que fazem parte do projeto uma realidade ao longo do rio Mississippi.

O plano inclui a construção de usinas químicas, cais para navios e barcaças, linhas de captação, conexão ferroviária, usinas de geração de energia e estação de tratamento de efluentes.

Janile Parks, diretora de Relações Comunitárias e Governamentais de Formosa, disse em um e-mail para a BBC Mundo que "o Corredor do Câncer não existe".

"Não há evidências científicas de que as taxas de câncer no corredor industrial da Louisiana, que inclui o condado de St. James, onde o The Sunshine Project está localizado, sejam maiores devido à atividade industrial", argumentou ela com base nos dados do Registro de Tumores de Louisiana, da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual.

A imprensa local noticiou que o governador democrata da Louisiana, John Bel Edwards, apoia o projeto como um motor econômico para seu Estado.

Mas associações de moradores e ativistas do condado, o mesmo ao qual Eve Butler pertence, lutam contra a empresa há anos e, nos últimos meses, vários relatórios sugerem que a batalha pode estar a favor deles.

O Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA ordenou uma revisão ambiental do projeto Formosa na Louisiana, paralisando temporariamente os planos da empresa.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Associações de moradores e ativistas do condado de St. James lutam contra empresa instalada há anos na Louisiana

Esta é uma pequena vitória para mulheres como Eve Butler e Marylee Orr.

"Com o passar dos anos, perdi muitas pessoas", disse Orr à BBC Mundo.

"Amigos, vizinhos, colegas de trabalho."

"Eles dirão que as taxas de câncer na Louisiana são maiores porque as pessoas são gordas, comem mal ou fumam. Mas a verdade é que minha comunidade sofre de asma, erupções cutâneas e sangramento nasal sem motivo aparente."

"Quando começamos com a associação onde trabalho, outra mãe e eu a codirigimos. O nome dela era Ramona Stevens. Quando o câncer foi detectado, estava em todo o corpo e ela morreu aos 39 anos, deixando dois filhos", Orr lembra.

"E isso continuou a acontecer. Isso continuou o tempo todo."