20 anos de Harry Potter no cinema: como estão os atores hoje?

Alex Taylor

BBC News

Há 1 hora

Prepare seu Chapéu Seletor: o elenco original da série de filmes Harry Potter se reunirá mais uma vez para celebrar o 20º aniversário do primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal.

A HBO Max anunciou que um programa especial, chamado Return to Hogwarts (Retorno a Hogwarts), será lançado em 1º de janeiro. As estrelas dos filmes Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e seus colegas de elenco se juntarão ao diretor da primeira produção, Chris Columbus, no programa, para debater a fundo os oito filmes da série.

Quando os três atores principais eram crianças, suas vidas foram transformadas por seus papeis mágicos de Harry Potter (Radcliffe), Ron Weasley (Grint) e Hermione Granger (Watson), na adaptação para o cinema da imensamente popular série de livros de fantasia para crianças escrita por JK Rowling. A escritora não foi anunciada como participante do novo especial.

O anúncio veio exatamente 20 anos depois do dia do lançamento do primeiro filme, 16 de novembro de 2001. O último, Harry Potter e as Relíquias da Morte, chegou aos cinemas em 2011.

Enquanto você aguarda pela carta de aceitação de Hogwarts, duas décadas depois, aqui está o que os principais atores, e alguns dos outros integrantes do elenco, têm feito desde que surgiram como jovens estrelas.

1. Daniel Radcliff - Harry Potter

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Radcliff abraçou desafios, como uma peça de teatro em que atuava nu em algumas cenas

Quando estreou no cinema com 12 anos de idade, como o menino de óculos Harry Potter, símbolo da série, Radcliffe chamou atenção por ser incrivelmente parecido com o personagem principal dos livros de JK Rowling. Ele então se tornou sinônimo de seu papel como o "menino que sobreviveu" e rapidamente foi listado como um dos atores com menos de 30 anos mais bem pagos do mundo.

Radcliffe fez piada de sua posição ao interpretar a si mesmo como um superastro adolescente esquisito num episódio de 2006 da série Extras, de Ricky Gervais. Depois, ele interpretou papéis ousados tanto nos palcos como nas telas.

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

Eles incluíram o papel de Alan Strang, numa produção teatral de 2007 da peça Equus, de Peter Shaffer, que exigiu que ele ficasse nu em algumas cenas e simulasse um ato sexual com um cavalo.

"É um papel incrível para um jovem ator. Ele está assumindo um grande risco", disse o ator também britânico Richard E Grant, sobre Radcliffe, que tinha então 17 anos de idade.

Depois do último filme da série, em 2011, Radcliffe estrelou produções como A Mulher de Preto e Versos de Um Crime. Em 2015, ele foi anunciado, juntamente com Anna Hathaway e Keanu Reeves, como parte do elenco de O Oceano Moderno, um ambicioso projeto do diretor Shane Carruth que, ao menos até hoje, não foi finalizado.

Aos 32 anos, o ator tem se mantido relativamente distante das produções de grande visibilidade, com papéis em filmes como Armas em Jogo e Victor Frankenstein.

2. Emma Watson - Hermione Granger

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Watson já atuou em grandes produções, cursou uma universidade e é embaixadora da ONU

Como a mais jovem do trio principal, Emma Watson tinha apenas 11 anos quando apareceu pela primeira vez o cinema como Hermione Granger.

Sua carreira além de Potter tem sido variada, estrelando em As Vantagens de Ser Invisível, aclamado pela crítica, no papel de Belle, na refilmagem de A Bela e a Fera, de 2017, e n.a adaptação de 2019 de Adoráveis Mulheres.

Entretanto, Watson também esteve nas manchetes de jornais em temas fora do cinema. Dizendo ela mesma ser uma "verdadeira nerd", em 2009 ela foi estudar Literatura Inglesa na universidade Brown, nos Estados Unidos. Ela disse à Interview Magazine que a decisão foi tomada em parte para compensar o fato de ela não ter tido uma vida escolar na infância.

Ao falar da vida de estudante como uma estrela internacional para o jornal The Sunday Times, ela afirmou: "No primeiro dia, eu entrei na cantina, e todo mundo ficou completamente em silêncio e olhou na minha direção… Eu tive de falar para mim mesma, 'Tudo bem, você vai conseguir'." Depois de suspende o curso por um ano para concluir as filmagens de Relíquias da Morte, a atriz formou-se em 2014.

Ativista dedicada, o papel de Watson como embaixadora da boa vontade para mulheres da ONU fez com que ela fosse incluída na lista da revista americana Time das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2015.

Numa entrevista com a edição britânica da revista Vogue, em 2019, ela defendeu o fato de ser uma mulher solteira aos 30 anos, criticando "a onda de mensagens subliminares" colocadas sobre as mulheres pela sociedade. No ano passado, ela negou rumores de que estaria pensando em se afastar da carreira de atriz.

3. Rupert Grint - Ron Weasley

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Rupert Grint atuou em alguns filmes após Harry Potter, mas depois se afastou do cinema

O trabalho de Rupert Grint como o adorável Ron o tornou popular e querido por muita gente, mas o jovem astro ficou mais distante do cinema depois da conclusão da série Harry Potter.

A aparição no vídeo clipe da música Lego House do cantor Ed Sheeran, em 2011, marcou uma virada em seu trabalho e foi seguida de papeis em filmes como Entre Inimigos (2012) e Moonwalkers - Rumo à Lua (2015), entre outros.

Grint também subiu aos palcos, com um papel principal da montagem da Broadway de It's Only A Play, juntamente com Matthew Broderick e Nathan Lane.

No entanto, com exceção de pequenos eventuais papeis em séries como Snatch, ABC Murders e Servant, ele tem se concentrado principalmente em investir suas economias em propriedades, avaliadas em 24 milhões de libras, segundo a revista HELLO!.

O astro também chegou às manchetes no ano passado quando ele anunciou, de surpresa, que havia se tornado pai - postando uma foto de sua filha bebê e também inaugurando sua presença na rede social Instagram.

Chamando a si mesmo de "Grint on the Gram" (Grint no Instragram), ele brincou que estava "apenas dez anos atrasado" ao entrar na plataforma.

4. Tom Felton - Draco Malfoy

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Felton, vilão em Harry Potter, atua em séries de televisão e também se dedica à música

Depois de encerrar seu trabalho como o valentão malvado de Hogwarts, Felton foi direto para uma outra grande produção, interpretando mais um vilão, Dodge Landon, em Planeta dos Macaco: a Origem, de 2011.

Desde então ele tem se concentrado mais em projetos para a televisão, com papéis em Murder in the First, The Flash e como Logan, na série do YouTube Origin.

Felton também dedicou tempo a uma outra paixão artística sua - a música. Ele apareceu no vídeo de Empty Space, de James Arthur, em 2018, e desde 2008 lançou várias músicas próprias, incluindo o EP YoOHoO, deste ano.

O ator de 34 anos continua a abraçar seu passado em Harry Potter, respondendo a seus fãs como Draco nas redes sociais e mesmo abandonando sua aliança com a casa de Sonserina e se fantasiou de Harry para o mais recente Halloween.

"É isso então que é uma reunião de ex-colegas de escola?", escreveu ele no Twitter depois do anúncio da reunião.

5. Matthew Lewis - Neville Longbottom

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Longbottom tem atuado no cinema, na TV e no teatro, além de apresentar um podcast sobre futebol

Desde que interpretou o desajeitado herói Neville Longbottom - um dos favoritos dos fãs dos filmes -, Lewis abraçou uma série de papeis na TV, no cinema e no teatro.

Ele apareceu nas séries da BBC Happy Valley e Death in Paradise, antes de participar do filme Como Eu Era Antes de Você, e atualmente aparece na série All Creatures Great and Small, do britânico Channel 5.

Os filmes Harry Potter, entretanto, mantiveram um impacto positivo em sua vida. Em 2018 ele se casou com sua namorada de longa data, Angela Jones, que ele conhecera num evento sobre Harry Potter no Universal Studios, em Orlando (Flórida, EUA), onde Jones trabalhava.

Além do trabalho de ator, Lewis, hoje com 32 anos, apresenta um podcast sobre o clube de futebol inglês Leeds United, juntamente com o ex-atacante Jermaine Beckford.

Como reação à notícia do especial de reunião do elenco, ele postou na internet: "No primeiro dia do ano novo… Nós vamos reunir a banda".