O momento em que quase 300 migrantes são resgatados de barco em alto-mar na Itália

Há 58 minutos

Outros migrantes que estavam a bordo do barco lotado passaram para o veículo da Guarda Costeira em segurança.

Nas últimas semanas, houve um aumento no número de embarcações cheias de migrantes do norte da África, que tentam chegar à Europa por meio do porto de Lampedusa.