O raro mosaico da Roma antiga encontrado por filho de agricultor durante lockdown

Há 1 hora

Crédito, Historic England Legenda da foto, O mosaico é considerado raro por causa das cenas que ele mostra

O jovem britânico Jim Irvine encontrou um extraordinário achado arqueológico com cerca de 1500 anos enquanto caminhava pela fazenda de seu pai, o agricultor Brian Naylor, durante o lockdown decretado no Reino Unido por causa da pandemia, no ano passado.

Irvine disse que viu algumas "cerâmicas incomuns" na fazenda e o local foi investigado.

Ao escavar o campo, arqueólogos da Universidade de Leicester encontraram uma vila romana (uma espécie de casa de campo) do período em que o Império Romano se estendia até o que hoje é a Inglaterra.

Na vila, os pesquisadores encontraram um raro mosaico de cerca de 1500 anos atrás que foi descrito como o mosaico romano "mais importante encontrado nos últimos 100 anos".

A descoberta é tão importante que a vila e o mosaico receberam proteção do governo do Reino Unido e foram incluídos na lista de monumentos de relevância do país.

Crédito, Historic England Legenda da foto, O raro mosaico romano foi descrito como a descoberta romana mais importante nos últimos 100 anos

A entidade Historic England, que financia a escavação, disse que o mosaico é "um dos mais extraordinários e importantes já encontrados no Reino Unido".

Um mosaico é uma imagem construída por pequenos pedaços de vidro, pedra, conchas ou azulejos. É um tipo de arte que teve seu apogeu na antiguidade greco-romana e que com frequência retratava cenas mitológicas.

Crédito, Historic England Legenda da foto, Escavações urgentes começaram após o jovem encontrar cerâmicas no local

O mosaico encontrado agora forma o chão do que provavelmente era uma área de jantar ou entretenimento da vila. Ele tem dimensões de 11 por 7 metros, ou seja, 77 metros quadrados.

Ele é considerado "sem igual" no porque mostra o guerreiro Aquiles em sua batalha contra Heitor no fim da Guerra de Tróia.

Os eventos da Guerra de Tróia são descritos em diversos textos literários da grécia antiga, incluindo o poema épico de Homero A Ilíada, que tem pelo menos 2500 anos.

Os arqueólogos dizem que o dono da vila devia conhecer literatura clássica para ter escolhido este desenho específico.

"Esse é com certeza o mosaico romano mais interessante encontrado no Reino Unido nos últimos cem anos", diz John Thomas, diretor do departamento de Arqueologia da Universidade de Leicester e coordenador das escavações.

