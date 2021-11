Variante ômicron: o que ainda falta saber sobre nova mutação do coronavírus

Há 1 hora

Parece que ela está se espalhando muito rapidamente na região de Gauteng, onde fica a maior cidade do país, Joanesburgo, mas devemos lembrar que se trata de uma área com poucos casos de covid-19 e baixíssima taxa de vacinação.

Essa variante foi classificada como uma "variante de preocupação" pela OMS (termo usado para descrever as variações do coronavírus que oferecem mais risco à saúde pública).

Mutação no genoma é uma coisa. Já o efeito que ela pode ter sobre a biologia do vírus é outra bem diferente.

Nove mutações (em vermelho) aparecem nas outras variantes de preocupação: alfa, beta, delta e gamma. Onze (em azul) são novas. Quinze mutações estão no chamado domínio de ligação do receptor (ou RBD) e algumas (N440K, S477N, Q498R) afetam o receptor comum de ACE2 e pode influenciar em sua capacidade de infectar células. Outras podem afetar transmissibilidade (H655Y, N679K, P681H), e ainda há aquelas que podem provocar variações na proteína e afetar a sua reatividade com anticorpos.

Os países acertaram em cancelar todos os voos para a África do Sul? Tal decisão faz muito sentido por vários motivos. A África do Sul é provavelmente o único país africano que está fazendo "lição de casa" no monitoramento genômico do vírus. Essa é a razão pela qual essa nova variante foi detectada. Se não realizarmos uma busca ativa por novas variantes, não as detectaremos, mas isso não significa que elas não vão aparecer.