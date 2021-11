A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Covid: 4 perguntas ainda sem resposta sobre ômicron

Há 16 minutos

A variante ômicron do coronavírus é mais transmíssivel? Causa sintomas mais graves? Quem já teve covid pode ser reinfectado? E as vacinas atuais, vão funcionar contra ela?

Neste vídeo, nossa repórter Camilla Veras Mota explora essas quatro questões, para as quais ainda não há resposta concreta – mas apenas pistas.

A revelação da descoberta da variante na África do Sul colocou o mundo em alerta, com vários países fechando suas fronteiras para visitantes de vários países do sul da África.