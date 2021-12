As cidades mais caras do mundo para se viver, segundo ranking global

Crédito, Reuters Legenda da foto, Ascensão de Tel Aviv ao topo do ranking foi atribuída principalmente à valorização crescente da moeda de Israel

Tel Aviv foi considerada a cidade mais cara do mundo para se viver, em um momento em que a inflação em alta e os problemas da cadeia de suprimentos elevam preços em todo o mundo.

A cidade israelense ficou em primeiro lugar pela primeira vez em um levantamento da Economist Intelligence Unit (EIU), braço de análise e pesquisa da revista britânica The Economist.

No ano passado, Tel Aviv estava em quinto lugar. Ao encabeçar a lista, empurrou Paris para a segunda posição, junto com Cingapura.

Damasco, na Síria, devastada pela guerra civil, foi considerada a mais barata do mundo.

A pesquisa compara os custos em dólares americanos de mais de 200 bens e serviços em 173 cidades.

Segundo a EIU, os dados coletados em agosto e setembro mostraram que, em média, os preços subiram 3,5% em termos de moeda corrente — a taxa de inflação mais rápida registrada nos últimos cinco anos.

Os transportes registraram os maiores aumentos de preços, com o custo do litro da gasolina aumentando 21%, em média, nas cidades estudadas.

A ascensão de Tel Aviv ao topo do ranking 'Custo de Vida Mundial' da EIU refletiu principalmente a valorização crescente da moeda de Israel, o shekel, em relação ao dólar. Os preços locais de cerca de 10% das mercadorias também aumentaram significativamente, sobretudo alimentos.

O levantamento descobriu que Tel Aviv era a segunda cidade mais cara em álcool e transporte, a quinta em itens de higiene pessoal e a sexta em lazer.

O prefeito de Tel Aviv, Ron Huldai, alertou em uma entrevista ao jornal local Haaretz que o aumento dos preços dos imóveis — não incluídos nos cálculos da EIU — faz com que a cidade esteja caminhando para uma "explosão".

"Tel Aviv ficará cada vez mais cara, assim como todo o país está ficando mais caro", disse ele.

"O problema fundamental é que em Israel não há um centro metropolitano alternativo. Nos Estados Unidos, há Nova York, Chicago, Miami e assim por diante. No Reino Unido, há a Grande Londres, Manchester e Liverpool. Lá você pode se mudar para outra cidade se o custo de vida se tornar muito oneroso."

No ano passado, Paris, Zurique e Hong Kong compartilharam o primeiro lugar no levantamento da EIU.

Zurique e Hong Kong ficaram em quarto e quinto lugar neste ano, seguidos por Nova York, Genebra, Copenhague, Los Angeles e Osaka.

Em um momento de desvalorização do real frente ao dólar, as três cidades brasileiras avaliadas no ranking - São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus - ficaram em posições de menor destaque. As duas primeiras empataram no 150° lugar, e Manaus ficou em 160°.

Teerã, a capital iraniana, foi a cidade que mais subiu posições no ranking, saltando da 79ª para a 29ª, uma vez que a reimposição das sanções econômicas dos EUA contra o Irã vêm causando escassez de produtos e aumento dos preços.

Em contrapartida, Roma foi a que mais caiu, passando da 32ª para a 48ª posição, "com um declínio particularmente acentuado em sua cesta de compras e categorias de roupas".

Segundo a EIU, as cidades mais baratas do mundo estão no Oriente Médio, na África e nas partes mais pobres da Ásia.

Já o topo do ranking é ainda dominado por cidades europeias e desenvolvidas da Ásia, enquanto as americanas e chinesas permanecem com preços "relativamente moderados".

"No entanto, as incertezas do ano passado fazem com que não haja um padrão regional claro para movimentos no ranking", ressalva.

A EIU disse que o levantamento continua sensível às mudanças provocadas pela pandemia do coronavírus.

"Embora a maioria das economias esteja agora se recuperando com a oferta das vacinas contra a covid-19, as principais cidades do mundo ainda experimentam surtos de casos, levando a novas restrições sociais. Em muitas cidades, isso interrompeu o fornecimento de bens, levando à escassez e a preços mais altos."

"A flutuação da demanda do consumidor também influenciou os hábitos de compra, enquanto a confiança do investidor afetou as moedas, alimentando ainda mais os aumentos de preços", acrescentou.

A expectativa, segundo a EIU, é que o custo de vida aumente ainda mais em muitas cidades em 2022, enquanto as expectativas inflacionárias devem "contribuir para aumentos salariais, alimentando ainda mais os aumentos dos preços".

"No entanto, à medida que bancos centrais aumentam cautelosamente as taxas de juros para conter a inflação, os aumentos de preços devem abrandar a partir do nível deste ano. Projetamos que a inflação global de preços ao consumidor atinja em média 4,3% em 2022, ante 5,1% em 2021, mas ainda substancialmente mais alta do que nos últimos anos. Se as interrupções da cadeia de abastecimento sejam atenuadas e lockdowns, amenizados, conforme o esperado, a situação deve melhorar até o final de 2022, estabilizando o custo de moradia na maioria das grandes cidades".

As cinco cidades mais caras do mundo

1 Tel Aviv

Tel Aviv 2 Paris e Cingapura (juntas na 2ª posição)

Paris e Cingapura (juntas na 2ª posição) 3 Zurique

Zurique 4 Hong Kong

As cinco cidades mais baratas

1 Damasco

Damasco 2 Trípoli

Trípoli 3 Tashkent

Tashkent 4 Túnis

Túnis 5 Almaty

Fonte: EIU

