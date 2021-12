Vulcão na Indonésia: moradores fogem enquanto o Monte Semeru expele uma enorme nuvem de cinzas

Há 1 hora

O Centro Consultivo de Cinzas Vulcânicas (VAAC) em Darwin, na Austrália, disse que as cinzas parecem ter se desprendido do cume e estão indo na direção sudoeste.

Campbell Biggs, meteorologista do VAAC, explicou à BBC que a coluna de fumaça de 15 mil metros é mais alta do que a altitude de cruzeiro da maioria das aeronaves, o que exige mudança nas rotas dos voos que passam por ali.

Elas também afetam a visibilidade para os pilotos e pioram a qualidade do ar na cabine — o que torna as máscaras de oxigênio uma necessidade aos passageiros.

O Monte Semeru se eleva a 3,6 mil metros acima do nível do mar e já entrou em erupção entre o final de 2020 e o início de 2021, forçando milhares de residentes a buscar abrigo.

O país está no "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas se encontram, causando atividades vulcânicas e sísmicas com frequência.