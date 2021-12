Por que os EUA decidiram pelo ‘boicote diplomático’ à Olimpíada de Inverno de Pequim

Antes mesmo do anúncio, Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, classificou como "arrogância" a intenção dos EUA de não enviar representantes para o evento esportivo e disse que se tratava de uma "provocação política direta" que poderá respondida por Pequim com "firmes contramedidas". Nenhuma ação foi especificada.