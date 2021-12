BBC 100 Women: quem está na lista de mulheres inspiradoras e influentes de 2021

Ex-membro do Parlamento e ginecologista especializada, a dra. Roshanak Wardak prestou atendimento médico a mulheres por mais de 25 anos, trabalhando até durante a primeira passagem do Talebã no poder como a única médica em sua província natal, Maidan Wardak.

Após a queda do Talebã em 2001, ela se tornou membro do Parlamento. Mas seu distrito está sob controle do Talebã há 15 anos e, como muitas áreas rurais, viu combates violentos envolvendo as forças da Otan.

Ela disse à BBC que a tomada do poder pelo Talebã e o fim da guerra pareciam 'um sonho'. 'Eu estava esperando por este dia para remover essas pessoas corruptas do poder', disse ela. Mas recentemente ela está focada em tentar reabrir escolas, e as promessas quebradas do Talebã a tornaram uma defensora pública da educação para meninas.

*Minha única esperança é que o Afeganistão responsabilize os líderes do governo dos últimos 40 anos por suas ações contra a nação.