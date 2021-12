Série de tornados levam mortes e destruição a cinco estados nos EUA

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Centro de Distribuição da Amazon em Illinois: serviços de emergência chamaram o colapso de 'incidente em massa'

Uma série de tornados que atingiram pelo menos cinco estados dos Estados Unidos deixaram mortes e destruição no país. Segundo a imprensa americana, uma forte tempestade que atingiu o centro dos EUA na noite de sexta-feira (10/12) desencadeou cerca de 20 tornados.

Até o início da manhã deste sábado (11/12), efeitos dos tornados tinham sido relatados em cinco estados - Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky e Illinois.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, declarou que pelo menos 50 pessoas provavelmente foram mortas por tornados durante a noite. Ele classificou os tonados como os piores da história do estado e disse que o número de mortos pode chegar a cem.

Beshear afirmou que o número estava "provavelmente perto de algo entre 70 e 100".

Mais de cem pessoas estavam dentro de uma fábrica de velas em Mayfield, no Kentucky, quando ocorreu o tornado, segundo o jornal New York Times.

"Acreditamos que perderemos dezenas desses indivíduos", disse Beshear.

O estado de emergência foi anunciado no Kentucky.

Armazém da Amazon em Illinois

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo Legenda do vídeo, Imagens de drone: o armazém da Amazon em Illinois depois que seu telhado desabou

O armazém da Amazon em Edwardsville, no sul de Illinois, foi danificado durante o tornado na noite de sexta-feira, segundo autoridades.

Ainda não está claro quantas pessoas ficaram feridas com o desabamento do telhado, mas os serviços de emergência locais chamaram o ocorrido de "incidente em massa" no Facebook.

Em entrevista à agência de notícias Reuters, Sarah Bierman disse que seu parceiro ainda estava desaparecido.

"Falei com ele por volta das 20h, um pouco antes de mandar uma mensagem, e ele estava voltando ao depósito para deixar sua van. E não tive notícias dele desde então", disse.

"Decidi vir aqui para ver o que estava acontecendo. Não fazia ideia de que o prédio estava em estado tão ruim. Estou muito preocupada. Só quero saber se ele está bem", acrescentou ela.

O governador de Illinois, JB Pritzker, escreveu no Twitter: "Minhas orações estão com o povo de Edwardsville esta noite, e conversei com o prefeito para fornecer todos os recursos estaduais necessários".

A Amazon disse que está avaliando a situação e os danos, segundo declaração de um porta-voz da empresa em um comunicado.

No Arkansas, uma pessoa morreu e 20 pessoas ficaram presas dentro de uma casa de repouso depois que ela desabou parcialmente, disse o juiz do condado de Craighead, Marvin Day, à Associated Press.

O prédio foi evacuado cerca de 90 minutos depois, mas as buscas continuam, disse ele, acrescentando que alguns moradores estavam escondidos no porão enquanto o tornado se aproximava.

No Missouri, segundo a Deutsche Welle, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após desabamento de edifícios perto de Defiance e New Melle.

No Tennessee, várias estruturas foram danificadas e um número ainda desconhecido de pessoas ficou preso na cidade de Samburg, segundo a CNN.

