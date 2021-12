Por que a Europa não vê onda de pedidos de demissão como os EUA

Há 43 minutos

O fenômeno começou a ser visto nos Estados Unidos em meio à pandemia: um abandono massivo e voluntário de empregos — algo raramente visto no mercado de trabalho do país e que tornou difícil para empregadores preencherem vagas.

Taxa de atividade

A questão agora é o que a zona do euro fez de forma diferente em comparação com os EUA para que seus trabalhadores voltassem aos seus empregos após a pandemia.

Fatores estruturais

A flexibilidade e as baixas taxas de desemprego nos EUA incentivam o trabalhador a deixar o emprego na esperança de melhores oportunidades e condições de trabalho, porque a economia dos EUA é tipicamente caracterizada por uma rápida recuperação do emprego em tempos normais.

Os trabalhadores entram e saem do mercado com facilidade, afirmam os especialistas ouvidos pela reportagem.

No entanto, o mercado de trabalho europeu é geralmente mais rígido e com menor rotatividade.

Assim, enquanto a Europa usa medidas de flexibilidade dentro da empresa quando as coisas dão errado — como reduzir as horas de seus trabalhadores ou cortar bônus ou benefícios além dos salários — os países anglo-saxões baseiam sua flexibilidade na contratação e demissão.

Papel dos sindicatos

"Os mercados de trabalho europeus funcionam de forma diferente do mercado de trabalho dos EUA. Se excluirmos o Reino Unido, eles se caracterizam por um ambiente institucional que tradicionalmente favorece a proteção do emprego em vez da flexibilidade", explica ele.

"As condições de trabalho na Europa são certamente muito melhores do que em muitos outros países do mundo, e estou pensando em muitos países em desenvolvimento onde os padrões e as condições de trabalho são muito mais pobres, enquanto a produtividade e os salários reais são mais baixos", concorda Nunziata.

A origem do estado de bem estar social foi definida após as duas guerras mundiais.

Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Europa impôs regras mais rígidas e um sistema de bem-estar mais generoso devido ao derramamento de sangue e ao sofrimento neste período da história. Isso lançou as bases do estado de bem-estar social.

Enfoques diferentes

Mas para a economista Christine Erhel, do Centro de Estudos do Trabalho e Emprego de Paris, o foco no enfrentamento da pandemia nos dois lados do Atlântico também tem muito a ver com a rápida recuperação do mercado de trabalho na Europa.