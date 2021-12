Covid: Reino Unido tem primeira morte por ômicron

Há 1 hora

Pelo menos uma pessoa no Reino Unido morreu em decorrência da variante do coronavírus Omicron, disse o primeiro-ministro do país, Boris Johnson.

"Então, acho que a ideia de que esta é de alguma forma uma versão mais branda do vírus, acho que é algo que precisamos deixar de lado e apenas reconhecer o simples ritmo com que ele se acelera pela população."

Até o último dia 10 de dezembro, segundo a Organização Mundial da Saúde, nenhuma morte havia sido notificada em decorrência da nova variante, inicialmente detectada na África do Sul no fim de novembro.

No domingo, Johnson estabeleceu uma nova meta para que todos os adultos na Inglaterra recebessem uma oferta de reforço até o final do mês.

O site do NHS (o SUS britânico) saiu do ar nesta segunda-feira (13/12) depois que mais de 100 mil pessoas tentaram agendar sua dose de reforço, informou o governo.

Também houve longas filas nos centros de atendimento e novos pedidos de testes de antígeno no site do governo foram temporariamente suspensos devido à alta demanda.

Os agendamentos online para as doses de reforço ficaram disponíveis para maiores de 30 anos nesta segunda-feira, enquanto quem tem entre 18 a 29 anos poderá marcar a partir desta quarta-feira (15/12). Os maiores de 18 anos também podem receber o booster do imunizante em alguns centros de atendimento na Inglaterra — desde que tenham se passado três meses desde a segunda dose.

Cerca de 70 parlamentares conservadores sinalizaram que poderiam se opor a algumas das novas medidas em uma votação na Câmara dos Comuns (equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil) nesta terça-feira, em especial as aprovações obrigatórias da covid.

No entanto, o Partido Trabalhista, de oposição, disse que apoiará os planos, então muito provavelmente as medidas serão aprovados.

O programa de imunização com doses de reforço foi acelerado em resposta à variante ômicron, após um estudo sugerir que duas doses da vacina contra a covid-19 não eram suficientes para impedir que as pessoas fossem infectadas pela variante.

Uma terceira dose de reforço oferece cerca de 70% a 75% de proteção contra infecções sintomáticas com a ômicron, segundo a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido.

Na manhã de segunda-feira, o secretário de Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, disse que 10 pessoas estavam hospitalizadas na Inglaterra com a variante ômicron.

Dados sugerem que a ômicron é mais transmissível do que as variantes anteriores, com casos dobrando no Reino Unido a cada dois ou três dias.