Tornados nos EUA: Kentucky vive 'trauma indescritível' enquanto tenta resgatar sobreviventes em cidades destruídas

Há 1 hora

Depois de perder ao menos 64 vidas (entre elas seis crianças) e cidades inteiras para uma onda de tornados, o Estado americano do Kentucky vive um "trauma indescritível", nas palavras do governador Andy Beshear.

Segundo Beshear, ao menos 105 pessoas seguem desaparecidas - o que desencadeou uma corrida para buscá-las a tempo. Os esforços de resgate seguem em curso no oeste do Kentucky.

"Eu não estou muito bem hoje e não sei ao certo quantos de nós estão", disse o governador, emocionado. "As pessoas do oeste do Kentucky passaram por um trauma indescritível. A devastação não se equipara a nada do que eu já vi na minha vida."