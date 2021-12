Coca Pola, a bebida dos indígenas colombianos à qual a Coca-Cola declarou guerra

Romper com preconceitos, em grande parte gerados pela cocaína, não tem sido fácil, nem para os nasa nem para outros povos incas e amazônicos da América do Sul. Na verdade, é uma luta que começou na época colonial e continua até hoje.

"É impossível neste momento continuar a ignorá-la. Então, o que temos feito é tocar essa sensibilidade cultural, sangue, porque carregamos a folha de coca no nosso sangue", diz Fabiola Piñacué, fundadora da Coca Nasa, a primeira empresa comunitária que oferece produtos à base de folha de coca no atacado na Colômbia.

"É uma disputa não só espiritual, mas também econômica. Primeiro foi com o império espanhol que ela foi banida, e agora é com o império da Coca-Cola", diz.

Como surgiu a Coca Pola e as outras bebidas?

Naquela época - no final do século 19 - o extrato de folha de coca misturado com vinho era um tônico comum, e a mistura doce de Pemberton permitia que ele ignorasse as leis locais que proibiam a venda de álcool.