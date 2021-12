A polêmica condenação de jovem cubano a 110 anos de prisão por causar morte de 4 pessoas em acidente de trânsito nos EUA

Rogel Lázaro Aguilera-Mederos colidiu com vários carros parados em rodovia

"O que direi é que, se tivesse poder discricionário, essa não seria minha sentença", disse um juiz distrital do Estado do Colorado ao condenar um jovem cubano a 110 anos de prisão.

Em 2019, quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, então com 23 anos, colidiu o caminhão que dirigia contra vários carros parados na rodovia Interestadual 70, a oeste de Denver.

Segundo os investigadores do Departamento de Polícia de Lakewood, Aguilera-Mederos não estava sob a influência de drogas ou álcool no momento do acidente. Ele também não tinha antecedentes criminais.