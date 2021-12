A fuga dramática de grupo de missionários sequestrados no Haiti

Há 9 minutos

Grupo diz ter usado as estrelas para se orientar durante a caminhada

Crédito, Christian Aid Ministries via CBS

Doze missionários da congregação religiosa americana Christian Aid Ministries (CAM) que foram capturados em outubro por criminosos no Haiti conseguiram escapar sozinhos do cativeiro na última semana, segundo a organização.

Eles eram os remanescentes de um grupo 17 pessoas que foi sequestrado depois de visitar um orfanato na cidade de Ganthier, a leste da capital, Porto Príncipe. Dois reféns haviam sido libertados em novembro e outros três, no início deste mês.

Em uma entrevista coletiva nesta segunda (20/12), Weston Showalter, porta-voz do CAM, disse que os reféns se guiaram pelas estrelas enquanto caminharam por horas em uma mata fechada.

Desviando de "numerosos guardas", o grupo seguiu em direção a uma montanha que tinha avistado dias antes, usando as estrelas para guiá-los. Não ficou claro como eles conseguiram escapar dos guardas.

Entre as 12 pessoas havia um casal, um bebê de 10 meses e crianças de 3, 14 e 15 anos, além de quatro homens adultos e duas mulheres.

Eles atravessaram "bosques e matagais, se embrenhando no meio de espinhos e sarças", disse Showalter.

Ainda segundo o porta-voz, os reféns, incluindo as crianças, permaneceram em silêncio durante a fuga. O bebê foi envolvido em um tecido para que ficasse protegido dos espinhos.

Ao amanhecer, eles encontraram uma pessoa com um telefone, que os ajudou a ligar para as autoridades.

O grupo foi levado então de volta à Flórida em um voo da Guarda Costeira dos Estados Unidos, segundo a Christian Aid Ministries. A maioria já está reunida novamente com suas respectivas famílias.

Quando a notícia de que os reféns haviam sido libertados foi divulgada, na semana passada, o porta-voz da polícia Gary Desrosiers disse à agência de notícias AFP que as autoridades já negociavam havia semanas com a organização criminosa 400 Mazowo, apontada como responsável pelo sequestro.

Em entrevista coletiva à imprensa, David Troyer, diretor da congregação religiosa, disse que "as pessoas que procuraram nos ajudar forneceram fundos para pagar resgate e permitir que o processo de negociação continuasse". Ele não explicou, contudo, se algum pagamento foi feito.

Os sequestradores exigiam resgate de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,75 milhões) por refém - não há informações sobre se algum valor foi desembolsado.

Ainda de acordo com a congregação, os criminosos forneceram comida e água potável para os missionários durante o cativeiro e leite em pó para os menores. A água fornecida para higiene, contudo, não era limpa, e provocou feridas na pele de alguns dos reféns, aqueles que estavam com a pela machucada por picadas de mosquitos.

"Os reféns falaram com o líder dos criminosos em várias ocasiões, corajosamente lembrando-o de Deus e advertindo-o do julgamento final caso ele e os demais membros continuassem no grupo", disse Showalter, acrescentando que os missionários ficaram 24 horas em vigília fazendo orações durante o cativeiro.