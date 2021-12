Os dólares de 'rosto pequeno' que 'valem menos' e são desprezados na Argentina

Assim como tantas outras pessoas ao redor do mundo, em 2020, quando países impuseram lockdowns devido à pandemia de Covid-19, os argentinos Antonella Spampinato e Mariano Agüero decidiram que queriam deixar seu apartamento na cidade e mudar-se com seu filho de quatro anos para os subúrbios da capital Buenos Aires.

"Tivemos que dar algumas para minha irmã, que estava viajando para o exterior e ela conseguiu trocá-las por notas novas. E depositamos as outras na conta em dólares da minha mãe e lhe pedimos que fizesse saques", acrescenta.

No caso da nota mais emblemática, a de US$ 100, há o rosto de Benjamin Franklin (1706-1790), um dos fundadores dos Estados Unidos.

Embora seja perfeitamente válida, nota de US$ 100 com 'cara chica' de Benjamin Franklin é rejeitada pelos argentinos

Na série de dólares impressos entre 1996 e 2003, os retratos são bem maiores e a moldura oval se estende até as margens da nota.

E nos dólares impressos a partir de 2004 (conhecidos informalmente como "los azules" ("os azuis", em tradução livre), uma vez que as cédulas de US$ 100 têm uma marca de segurança dessa cor, a imagem, que inclui rosto e ombros, parece ainda maior.

Embora os três tipos de cédulas sejam moeda legal, válida e aceita tanto nos Estados Unidos quanto em qualquer banco fora daquele país, incluindo a Argentina, para realizar transações privadas — como comprar uma casa, um carro ou às vezes até um telefone celular, ou computador — a maioria dos argentinos só aceita as duas últimas, chamadas de "cara ou cabeza grande" ("rosto ou cabeça grande", em tradução livre).

Nesses mercados ilegais, quem tem dólares de "cara chica" recebe um preço entre 1% e 5% menor do que o valor de face das cédulas de "cara grande", embora, na realidade, tenham todas o mesmo valor.

"Um artigo foi publicado em um jornal econômico dos Estados Unidos no qual um funcionário do Federal Reserve (Fed, banco central americano) disse que esta instituição não imprime cédulas de 'cara chica' há muitos anos", lembra.

"Então, as pessoas presumiram que o Fed as tiraria de circulação."

Apesar de a entidade que dirige a política monetária dos Estados Unidos ter reiterado em muitas declarações que não faz parte dos seus planos retirar de circulação nenhum dos três tipos de notas hoje utilizadas, as dúvidas persistem.

"Os primeiros a parar de receber esses dólares pequenos foram destinos turísticos como Aruba e as Filipinas", diz ele.

A razão pela qual este é um problema particularmente incômodo na Argentina é que ela é considerada uma das nações mais "dolarizadas" do mundo, devido à desconfiança dos locais no peso constantemente desvalorizado, que fez com que o dólar se tornasse a moeda de reserva.