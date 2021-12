A fascinante descoberta de anel da época romana com imagem de Jesus como ‘bom pastor’

Os outros tesouros encontrados incluem centenas de moedas romanas de prata e bronze de meados do século 3 e uma grande remessa de moedas de prata do início do século 14.

Os arqueólogos também encontraram figuras da época romana, com o formato de uma águia e um ator de teatro com uma máscara cômica. Além de sinos de bronze feitos para afastar os maus espíritos e um anel com uma pedra preciosa vermelha entalhada com uma lira.