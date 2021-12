O menino herói que com apenas 11 anos salvou duas pessoas no mesmo dia

Um menino de 11 anos de Oklahoma, Estados Unidos, foi homenageado no dia 15 de dezembro por salvar a vida, não de uma, mas de duas pessoas no mesmo dia.

Davyon Johnson foi nomeado membro honorário tanto do gabinete do xerife quanto da força policial, além de ter sido reconhecido pelo conselho de educação de sua cidade natal, Muskogee, localizada a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Tulsa.

"Davyon realizou a manobra de Heimlich em um colega de classe em 9 de dezembro e naquela noite ajudou uma mulher a fugir de sua casa em chamas", escreveu o Gabinete do Xerife do Condado de Muskogee no Facebook.