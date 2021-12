Covid: Ômicron força cancelamento de milhares de voos ao redor do mundo e impede tradicionais reuniões de família no Natal

Há 10 minutos

A principal culpada é a ômicron, a nova variante do coronavírus inicialmente detectada na África do Sul que é muito mais transmissível.

Embora estudos preliminares mostrem que a ômicron não seja tão grave quanto outras variantes do coronavírus, cientistas estão preocupados com o número de casos.

"Quando temos milhões e milhões de pessoas doentes ao mesmo tempo, não é necessário que uma grande porcentagem dessas pessoas acabe em hospitais", disse Hallie Prescott, professora de Medicina Interna da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ao jornal americano The New York Times.

O principal especialista do país em doenças infecciosas, Anthony Fauci , alertou no início desta semana que as viagens de Natal aumentariam as infecções mesmo entre pessoas totalmente vacinadas.