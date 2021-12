Rainha Elizabeth 2ª homenageia marido no primeiro discurso de Natal após a morte dele

Sean Coughlan

BBC News

Há 1 hora

Crédito, PA Media Legenda da foto, A rainha Elizabeth 2ª discursou ao lado de uma foto dela e do marido nas bodas de diamante, em 2007

A rainha Elizabeth 2ª homenageou o marido em sua primeira mensagem anual de Natal desde a morte dele, ocorrida em abril.

"O Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, especialmente, entendo o porquê", disse ela, referindo-se ao príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, como seu "amado" e "irrepreensível" marido em 73 anos de casamento.

Durante sua fala, transmitida no sábado (25/12), a rainha afirmou também ter sentido a presença de Philip neste período festivo. Aos 95 anos de idade, Elizabeth discursou ao lado de uma foto do casal.

"Aquele brilho travesso, curioso, era tão luminoso no fim como quando pus meus olhos sobre ele pela primeira vez", lembrou a rainha.

"Mas a vida, é claro, consiste em partidas finais, assim como em primeiros encontros."

"E por mais que eu e minha família tenhamos saudades dele, sei que ele gostaria que aproveitássemos o Natal", disse Elizabeth 2ª, lembrando da capacidade do marido de "obter diversão em qualquer situação".

A fotografia emoldurada que apareceu na transmissão deste Natal foi tirada nas bodas de diamante do casal em 2007 — na transmissão e no retrato, Elizabeth 2ª usava o mesmo broche de safira.

Ela também usou o mesmo broche, em forma de crisântemo, em sua lua de mel em 1947.

Crédito, PA Media Legenda da foto, Foto da rainha no funeral do príncipe Philip, que morreu em abril

Esta semana, o Palácio de Buckingham anunciou planos para realizar uma cerimônia de ação de graças pela vida do príncipe Philip, a ser realizado na Abadia de Westminster na primavera (do hemisfério norte).

Depois de mais um ano de incertezas devido à pandemia de coronavírus, a rainha falou do conforto que as tradições podem trazer, como "assistir a um filme favorito do qual já sabemos o final".

Os assessores reais se recusaram a dizer qual poderia ser o filme favorito de Elizabeth 2ª — mas seu neto, o príncipe William, afirmou recentemente que Elf - O Falso Duende é um dos preferidos da rainha neste período festivo.

'Passando o bastão'

Em seu discurso, Elizabeth 2ª destacou a importância de "passar o bastão" para a próxima geração.

Ela elogiou o trabalho do príncipe Charles e do príncipe William na cúpula do clima, a COP 26, e o compromisso deles com a "gestão do meio ambiente".

Na transmissão do discurso, foram exibidas algumas cenas da família real durante o ano, mas não houve menções ao príncipe Andrew, ao príncipe Harry ou a Meghan, a duquesa de Sussex.

Como precaução devido ao aumento de infecções pela variante ômicron do coronavírus, a rainha está no Castelo de Windsor, em vez de passar o Natal em sua propriedade em Sandringham, como de costume.

Membros de sua família estiveram com a rainha no Natal, incluindo o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha.

Mais cedo, um homem de 19 anos munido de uma "arma capaz de ferir " foi preso no terreno do Castelo de Windsor, disse a polícia. Ele foi detido pouco depois de adentrar no local e preso.

