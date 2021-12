Por que a China reclamou de Elon Musk à ONU por risco de tragédia

Dono da SpaceX foi alvo de intensas críticas nas redes sociais chinesas depois que estação espacial do país teve dois "encontros imediatos" com os satélites Starlink neste ano, afirmou Pequim

O americano Elon Musk, dono da Tesla e homem mais rico do mundo, foi alvo de intensas críticas nas redes sociais chinesas, depois que a China reclamou que a sua estação espacial foi forçada a evitar colisões com satélites lançados pelo projeto do bilionário, Starlink Internet Services.