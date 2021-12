A múmia de faraó egípcio 'desembrulhada' digitalmente pela 1ª vez

Há 45 minutos

Sahar Saleem, professora de radiologia da Universidade do Cairo e principal autor do estudo publicado na revista Frontiers in Medicine, disse que Amenhotep 1 tinha cerca de 35 anos quando morreu.

Saleem diz que as imagens do corpo não mostraram quaisquer feridas ou desfiguração devido a doenças

Elas também mostraram que os sacerdotes fixaram a cabeça e o pescoço destacados ao corpo com uma faixa de linho tratada com resina, cobriram um defeito na parede abdominal com uma faixa e colocaram dois amuletos embaixo, e envolveram o braço esquerdo separado do corpo.