Alexa: Amazon faz atualização após assistente sugerir desafio perigoso a garota de 10 anos

"Insira o carregador do celular até a metade em uma tomada na parede e depois toque com uma moeda na parte exposta dos pinos", recomendou a assistente.

A Amazon disse que consertou o erro assim que a empresa soube do problema.

A mãe da garota, Kristin Livdahl, descreveu o incidente no Twitter: "Estávamos fazendo alguns desafios de exercícios físicos como ficar deitada ou rolar segurando um sapato com os pés passados por um professor no YouTube um pouco antes. Ela queria mais um (desafio)".