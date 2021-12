A 'cápsula do tempo' de 130 anos encontrada embaixo de monumento a general da Guerra Civil americana retirado após protestos

Há 44 minutos

Dentro do objeto, havia jornais, livros e munições

Uma 'cápsula do tempo' de mais de 130 anos foi descoberta no Estado americano da Virgínia após a remoção de uma estátua de um militar alvo de protestos do movimento 'Black Lives Matter' ('Vidas Negras Importam', em tradução livre) em 2020.