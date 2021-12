Legenda da foto,

Uma instalação intitulada 'Together' ('Juntos', em tradução livre), do artista italiano Lorenzo Quinn, é exibida perto da Grande Pirâmide de Gizé, no Cairo, em outubro. A exposição, Forever Is Now ('Para Sempre é agora', em tradução livre), apresentou esculturas em torno do Planalto de Gizé, com obras de artistas contemporâneos egípcios e estrangeiros