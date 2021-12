Ômicron e delta estão causando 'tsunami' de casos no mundo, alerta OMS

Há 33 minutos

As palavras de Tedros Adhanom Ghebreyesus vêm em um momento que alguns lugares do mundo estão registrando recordes e avanços impressionantes em dados relativos à covid.

Na semana passada, os Estados Unidos tiveram uma média recorde de 265.427 casos por dia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Entretanto, algumas autoridades alertaram que os dados mais recentes podem estar aumentados em parte por conta de atrasos e subnotificações no Natal.

Além disso, uma redução rápida de casos na África do Sul traz alguma esperança a cientistas .

Mas em outros lugares do mundo a onda continua a preocupar. A Polônia teve 794 mortes relacionadas à covid-19 na quarta-feira (29/12), o maior número em sua quarta onda da pandemia. Mais de três quartos das vítimas não haviam sido vacinadas.

Estudos sugerem que a ômicron é tende a causar uma infecção mais leve do que a variante delta, mas é mais contagiosa. Rapidamente, a ômicron se tornou dominante em vários países.

Tedros alertou que a "ameaça dupla" representada pelas duas variantes está "levando a um tsunami de casos". No momento, cerca de 900 mil novos casos estão sendo registrados em todo o mundo diariamente, segundo números contabilizados pela agência de notícias Reuters.

"É isso que continuará a colocar uma pressão imensa sobre os profissionais de saúde exaustos e os sistemas de saúde à beira do colapso", acrescentou Tedros.

O aumento de casos na Europa e nos Estados Unidos levou a uma maior demanda por doses de reforço das vacinas. No Reino Unido, 57% das pessoas com mais de 12 anos receberam as três doses.