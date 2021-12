​​O alerta sobre 'Armagedon do gelo' com calor recorde no Alasca no inverno

Jack Hunter

Da BBC News

Há 18 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Kodiak, um dos lugares que registraram temperaturas recordes (foto de arquivo)

O Alasca, Estado mais frio dos Estados Unidos, registrou seu dia mais quente de dezembro, em meio a um inverno incomum.

As temperaturas atingiram um recorde de 19,4°C na ilha de Kodiak no domingo - quase sete graus mais quente do que a máxima anterior do Estado.

No entanto, em outras partes do Alasca as temperaturas têm caído para níveis recordes.

Na cidade de Ketchikan, no sudeste, as temperaturas caíram para -18°C em 25 de dezembro - um dos dias de Natal mais frios da cidade no último século.

Os extremos de temperaturas alertaram as autoridades sobre um "Icemageddon" (Armagedon do gelo), já que torrentes de chuva e neve deixaram o gelo duro como cimento revestindo as estradas.

Especialistas dizem que a massa de ar quente que chega do Havaí tornou o ar do Alasca - geralmente frio e seco em dezembro - mais úmido. Isso significa que chuvas fortes e tempestades de neve são mais prováveis ​​nas regiões do interior, longe das áreas costeiras.

Uma forte nevasca foi seguida por chuvas torrenciais que deixaram a região coberta de gelo enquanto a chuva congelava rapidamente, resultando em falhas de energia generalizadas, fechamento de estradas e de escritórios.

O Departamento de Transporte e Instalações Públicas do Alasca alertou que gelo espesso se formou nas estradas e as tornou perigosas para os motoristas.

"O gelo é extremamente difícil de remover depois de ter aderido à superfície da estrada. Mesmo que as temperaturas do ar estivessem quentes... as estradas estavam abaixo de zero, o que fez com que o gelo aderisse à superfície", disse o departamento no Twitter.

O gelo provavelmente ficaria grudado nas estradas até pelo menos março ou abril, disse o cientista climático Rick Thoman, do Centro de Avaliação e Política Climática do Alasca, à BBC.

A tempestade mais violenta do meio do inverno desde 1937 atingiu a cidade central de Fairbanks durante o Natal, deixando mais de 25,4 cm de neve, explicou Thoman.

A quantidade de neve que caiu no domingo foi tanta que desabou o telhado da única mercearia na cidade de Delta Junction, que fica 153 km a sudeste de Fairbanks.

Thoman disse que as explosões de temperaturas extremas de calor e frio nas últimas duas décadas foram um sinal da mudança climática.

"Quando todas as peças se juntam em um mundo em aquecimento, vamos ter esses eventos sem precedentes, é isso que esperamos", disse ele.

O frio deve voltar - as temperaturas em Fairbanks estão previstas para cair para abaixo de -29ºC neste fim de semana.

Mas episódios quentes e úmidos provavelmente serão mais comuns no futuro, previu Thoman.

"2021 realmente parece ser o ano em que esses eventos extremos de precipitação de fato vieram à tona", disse ele à BBC.