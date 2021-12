O drama dos órfãos da covid no Peru, país com mortalidade mais alta na pandemia

Família unida

Para ganhar algum dinheiro, seu marido passou a fazer e entregar quentinhas durante o lockdown, o que era ilegal. Foi quando ele também teve covid-19 e parou de trabalhar. "Estávamos com muito medo de que ele morresse", diz ela, "mas no final ele se recuperou."

O Peru foi duramente atingido pela covid-19, com mais de 200 mil mortes em uma população de menos de 33 milhões. É a pior taxa de mortalidade do mundo.

Existem pelo menos 93 mil delas, segundo a revista científica The Lancet. Mesmo que um dos pais ainda esteja vivo, elas são chamados de "órfãs da covid". No Brasil, esse número é ainda maior: 113 mil, segundo a publicação.

As crianças se lembram da mãe com saudade.

Ajudar crianças como elas é uma tarefa a que profissionais como Andrea Ramos se dedicam. Ela é assistente social da prefeitura local em duas áreas pobres de Lima. Sua mesa está entulhada de papel, e ela conta com os moradores para entrar em contato via WhatsApp para alertar quem precisa de ajuda.

Há workshops para ajudar as famílias a lidar com as crianças que ficam em casa o dia todo com aulas online e como resolver brigas e manter o temperamento sob controle.