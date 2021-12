Elon Musk rebate críticas de que está 'monopolizando' o espaço

China reclamou às Nações Unidas sobre projetos de satélites do bilionário. Cientistas temem colisões

Elon Musk rebateu críticas de que seu projeto de internet via satélite Starlink estaria "monopolizando" o espaço sideral.

"Dezenas de bilhões" de satélites podem ser acomodados em órbitas próximas à Terra, disse o CEO da Tesla Motors e da SpaceX ao Financial Times.

Seus comentários foram feitos após uma crítica do chefe da Agência Espacial Europeia (ESA) de que Musk estaria "estabelecendo as regras" para a indústria espacial comercial emergente.

Esta semana, a China reclamou que sua estação espacial foi forçada a evitar colisões com os satélites Starlink.

Satélites do projeto Starlink de Elon Musk fotografados no céu da Turquia em 7 de maio de 2021

Outros especialistas afirmam que distâncias muito maiores do que Musk sugeriu são necessárias entre as espaçonaves para evitar colisões.

Os cientistas também expressaram preocupações quanto aos riscos de colisões no espaço e pediram aos governos do mundo que compartilhassem informações sobre os estimados 30 mil satélites e outros detritos espaciais que orbitam a Terra.

Musk ganhou as manchetes esta semana ao enfrentar uma forte reação nas mídias sociais, após a China reclamar que uma estação espacial do país foi forçada a evitar colisões com satélites lançados pelo projeto Starlink.