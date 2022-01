Raptado na infância, homem reencontra mãe após desenhar de memória o mapa de sua vila

Li Jingwei se reencontrou com a mãe depois de mais de 30 anos

Um homem chinês que foi sequestrado há mais de 30 anos se reencontrou com sua mãe biológica depois de desenhar de memória um mapa da vila em que vivia na infância até ser levado.

Décadas depois, em 24 de dezembro de 2021, ele compartilhou na internet um mapa desenhado que ele desenhou à mão, de cabeça. A ilustração publicada no aplicativo de compartilhamento de vídeo Douyin viralizou nas redes sociais e foi comparada pela polícia a uma pequena vila do país. Em seguida, o caso foi associado a uma mulher cujo filho havia desaparecido há três décadas.

"Trinta e três anos de espera, incontáveis ​​noites de saudade e, finalmente, um mapa desenhado à mão de memória: este é o momento perfeito depois de 13 dias", escreveu Li em seu perfil em Douyin, pouco antes do esperado reencontro. "Obrigado a todos que me ajudaram a reunir a minha família."

Li foi sequestrado perto da cidade de Zhaotong, no sudoeste da província de Yunnan, em 1989, e posteriormente vendido a uma família que vivia a mais de 1.800 km de distância.

Morador atualmente da província de Guangdong, no sul da China, ele não teve sucesso em suas perguntas para seus pais adotivos ou em consultas a bancos de dados de DNA. Foi quando ele decidiu recorrer a redes sociais.

"Sou uma criança que tentando encontrar sua casa. Fui levado para Henan por um vizinho careca por volta de 1989, quando tinha cerca de quatro anos", disse ele no vídeo, compartilhado milhares de vezes.

"Este é um mapa da minha área residencial que desenhei de memória", diz ele no vídeo, segurando um guia aproximado da vila, que incluía características como um prédio que ele acreditava ser uma escola, uma floresta de bambu e um pequeno lago.

Raptos de crianças não são incomuns na China. Muitas crianças são raptadas ainda bastante novas e vendidas a outras famílias dentro e fora do país. Em 2015, estimou-se que 20 mil crianças eram sequestradas todos os anos na China, país de 1,4 bilhão de pessoas que adotou uma rígida política de filho único de 1979 a 2015.

Em julho passado, por exemplo, Guo Gangtang se reuniu com seu filho 24 anos depois que ele foi sequestrado na província de Shandong. Essa história de desaparecimento inspirou um filme em 2015, estrelado por Andy Lau, ator, cantor e produtor famoso de Hong Kong.

Carregando faixas com a foto de seu filho, ele disse ter gasto as economias de sua vida durante a missão, dormindo embaixo de pontes e implorando por esmolas quando ficou sem dinheiro.

Enquanto procurava por seu filho, ele também se tornou um membro proeminente de organizações de pessoas desaparecidas na China e ajudou pelo menos sete pais a se reunirem com seus filhos sequestrados.

De acordo com o Ministério de Segurança Pública da China, a polícia conseguiu rastrear a identidade do filho de Guo por meio de testes de DNA. Dois suspeitos do sequestro foram posteriormente rastreados e presos, informou o jornal chinês Global Times.