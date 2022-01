Quem é a rainha brasileira da Suécia, que está com covid-19

"O rei e a rainha, ambos plenamente vacinados com três doses, têm sintomas leves e estão se sentindo bem, dadas as circunstâncias", diz comunicado do palácio real.

O empresário havia deixado a Alemanha inicialmente em 1920, rumo ao Brasil, onde se casou com Alice. Um ano após a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, em 1934, ingressou ao Partido Nazista, ainda enquanto vivia no Brasil, onde administrava a subsidiária alemã de uma siderúrgica.

Ele retornou à Alemanha em 1938. Ali, ele teria, em 1939, segundo denúncia feita no programa da TV sueca Kalla Fakta, assumido - como parte do programa de ''arianização'' promovido pelos nazistas - o controle de uma fábrica cujo proprietário anterior era Efim Wechsler, um judeu.

Casamento real

Seu pai esteve presente ao seu casamento, em 1976, mas a família não revelou, na ocasião, as supostas conexões dele com o nazismo.

Sobre o retorno de seu pai à Alemanha em pleno auge do nazismo, ela agregou: ''Você precisa se colocar na psicologia da época. A Alemanha estava se levantando das cinzas. A alegria em notar que a terra-mãe estava lá novamente de repente, convenceu meu pai a apoiar a Alemanha e a ingressar no partido''.

Relatório investigativo

Após a publicação do relatório, Silvia tornou público um vídeo no qual se disse "aliviada" pelo fato de esses documentos terem vindo à tona.

Já o grupo American Gathering of Holocaust Survivors and Their Descendents (de sobreviventes do Holocausto e seus descendentes) questionou o relatório do historiador - alegando que, por não ter sido feito de modo independente e ter tido a participação de um primo da rainha Silvia, não seria confiável em suas conclusões.