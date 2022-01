O líder de máfia italiana preso na Espanha graças a imagem do Google

Há 1 hora

Imagem do Google Maps mostra homem com características de Gammino (à direita) em frente à mercearia

Um líder de máfia italiana que ficou foragido por anos foi preso após ser flagrado no aplicativo Google Maps.

Gioacchino Gammino, de 61 anos, foi encontrado em Galapagar, a cerca de 40 km de Madri, na Espanha, onde vivia com o nome de Manuel.

Uma foto do Google Street View que mostra um homem parecido com Gammino parado em frente a uma mercearia foi fundamental para rastrear o fugitivo, disseram os investigadores.

Gammino escapou de sua cela em Roma em 2002 e foi condenado à prisão perpétua por assassinato no ano seguinte.

Sua identidade foi confirmada quando a polícia encontrou uma página no Facebook de um restaurante agora fechado, chamado Cocina de Manu, que ficava próximo ao estabelecimento visto no Google Maps.

Fotos de Gammino com roupas de chef foram postadas no perfil e ele foi identificado por uma cicatriz no queixo.