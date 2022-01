As armas de guerra do futuro que já são realidade

Crédito, Giancarlo Casem/US Air Force Legenda da foto, O avião bombardeiro B-52H Stratofortress é preparado para teste do míssil hipersônico AGM-183A na Califórnia (EUA)

O ano de 2021 consolidou uma mudança fundamental na política de defesa britânica, representando o que na verdade é uma tendência para as principais potências militares: cresce o orçamento para a tecnologia digital, inteligência artificial e cibernética; diminuem as verbas para equipamentos convencionais e para o sustento de grandes tropas.

Tudo isso em um momento em que as forças russas estão se concentrando nas fronteiras da Ucrânia, que Moscou tem exigido a retirada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de alguns de seus Estados membros e que a China está fazendo cada vez mais barulho sobre a retomada de Taiwan — com uso da força, se necessário.

Conflitos regionais também estão ocorrendo em várias partes do planeta. A Etiópia passa por uma guerra civil, o conflito separatista da Ucrânia matou mais de 14 mil pessoas desde 2014, a insurgência da Síria continua e o Estado Islâmico está devastando partes da África.

Estes são sinais de que a "guerra do futuro" já está aqui.

Em 16 de novembro, a Rússia realizou um teste com míssil no espaço, destruindo um de seus próprios satélites. No verão (do hemisfério norte), a China conduziu testes com seus avançados mísseis hipersônicos, capazes de viajar a uma velocidade muitas vezes superior à do som.

Ataques cibernéticos, dos incômodos aos predatórios, tornaram-se uma ocorrência diária — caracterizando uma "guerra sublimiar".

Michele Flournoy foi chefe de política do Pentágono dedicada à estratégia dos Estados Unidos durante as gestões dos presidentes Clinton e Obama. Ela acredita que o foco do Ocidente no Oriente Médio nas últimas duas décadas permitiu que seus adversários se adiantassem muito em termos militares.

"Estamos realmente em um ponto de inflexão estratégico onde nós — os EUA, o Reino Unido e nossos aliados — estamos saindo de 20 anos de foco no combate ao terrorismo e às insurgências, nas guerras no Iraque e no Afeganistão, e erguendo nosso olhar para perceber que agora estamos em uma competição muito séria entre as grandes potências", analisa Flournoy.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Soldados ucranianos fazem exercícios militares com representantes dos EUA e outros países da Otan

Ela está se referindo, é claro, à Rússia e à China, que foram descritos pelo relatório do governo britânico Integrated Review como, respectivamente, uma "ameaça aguda" e o "rival estratégico" a longo prazo do Ocidente.

"Enquanto estávamos focados no Oriente Médio como um todo", diz ela, "esses países estudaram o modo de guerra ocidental. E começaram a investir maciçamente em uma série de novas tecnologias."

Muito disso foi direcionado à atividade cibernética, com ataques capazes de influenciar eleições e roubar dados confidenciais. Isso está bem abaixo do limiar da guerra e em grande parte, é negável.

Crédito, EPA Legenda da foto, Imagem divulgada pelo Ministério da Defesa da Rússia mostra o novo míssil hipersônico Tsirkon sendo testado no mar Branco

Mas e se as tensões atuais entre o Ocidente e a Rússia em relação à Ucrânia, entre a rivalidade entre EUA e a China na questão de Taiwan, explodissem? Qual seria a aparência disso?

Meia Nouwens, pesquisadora sênior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), diz que isso provavelmente aconteceria em um cenário muito acelerado e com forte influência do domínio da informação.

"O Exército de Libertação do Povo da China construiu uma nova agência chamada Força de Apoio Estratégico, que acompanha questões relativas ao espaço, à guerra eletrônica e às capacidades cibernéticas", exemplifica.

Na prática, isso quer dizer que as primeiras coisas que ocorreriam possivelmente seriam ataques cibernéticos massivos de ambos os lados. Haveria tentativas de bloquear o rival interrompendo as comunicações, incluindo satélites, ou mesmo cortando cabos submarinos essenciais para o transporte de dados.

Perguntei a Franz-Stefan Gady, um especialista em guerras futuras do IISS, o que isso significaria para você e para mim, aqui na nossa rotina comum. Será que nossos telefones podem parar de funcionar de repente, os postos de gasolina ficar sem combustível e a distribuição de comida virar um caos?

"Com toda a probabilidade, sim", diz ele. "Porque grandes potências estão investindo maciçamente não apenas em capacidades cibernéticas ofensivas, mas também em capacidades de guerra eletrônica que podem bloquear satélites e interromper a comunicação. Portanto, não apenas os militares, mas as sociedades em geral serão os alvos principais em conflitos futuros."

O maior perigo militar aqui é a escalada não planejada. Se seus satélites não estão se comunicando e seus estrategistas em bunkers de comando subterrâneos não podem ter certeza do que está acontecendo, então será extremamente difícil calibrar o próximo movimento.

Meia Nouwens acredita que isso os deixa com a escolha de responder de uma forma "minimalista" ou "maximalista", o que acarreta o risco inerente de novas escaladas de tensão.

Um fator que provavelmente desempenhará um papel importante na guerra futura é a inteligência artificial. Isso pode acelerar enormemente a tomada de decisões e os tempos de resposta dos comandantes, permitindo que eles processem as informações com muito mais rapidez.

Aqui, os EUA potencialmente têm vantagem qualitativa sobre seus adversários e Michele Flournoy acredita que isso pode compensar áreas onde o Ocidente é superado em número pelo vasto Exército de Libertação do Povo da China.

Mas há uma área em que o Ocidente está ficando perigosamente atrás da Rússia e da China. São mísseis hipersônicos - projéteis que podem voar em qualquer lugar entre cinco e 27 vezes a velocidade do som e transportar uma ogiva convencional ou nuclear.

A Rússia anunciou testes bem-sucedidos de seu míssil de cruzeiro hipersônico Zircon, proclamando que ele pode derrotar qualquer defesa em qualquer lugar do mundo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mísseis Dong Feng 17 foram apresentados pela China em desfile militar no ano de 2019

O míssil chinês Dong Feng 17, revelado pela primeira vez em 2019, carrega um veículo planador hipersônico (HGV) que pode fazer manobras pela atmosfera com uma trajetória quase imprevisível, o que dificulta a interceptação.

Testes recentes com esta tecnologia nos EUA já não foram tão bem. A chegada desses mísseis ao arsenal da China agora está fazendo Washington pensar duas vezes antes de decidir ir à guerra para defender Taiwan se Pequim decidir invadi-la.

No entanto, as forças russas que estão hoje concentradas na fronteira com a Ucrânia carregam principalmente armas convencionais, tanques, veículos blindados e tropas, embora certamente tenham a capacidade de realizar uma guerra eletrônica e uma cibernética ofensiva.

Já o Reino Unido decidiu cortar equipamentos convencionais e investir em novas tecnologias. Franz-Stefan Gady, o especialista nas guerras do futuro, acredita que isso certamente trará benefícios para os britânicos daqui a 20 anos, mas antes disso haverá uma lacuna preocupante.

"Acho que teremos um período muito perigoso nos próximos cinco a 10 anos, quando muito desta reestruturação acontecerá. Ao mesmo tempo, muitos desses recursos tecnológicos emergentes não estarão maduros o suficiente para realmente ter impacto operacional", avalia.

E os próximos cinco a 10 anos podem muito bem apresentar desafios mais perigosos para a segurança ocidental.

Então o futuro é necessariamente preocupante? Michele Flournoy acredita que não, caso as potências envolvidas tenham colaboração estreita com aliados e invistam nos lugares certos.

"Se unirmos nossas mentes e realmente investirmos nas tecnologias certas, nos conceitos certos, e os desenvolvermos com velocidade e escala, deveremos ser capazes de deter a guerra das grandes potências", diz ela. "Devemos ser capazes de atingir nossos objetivos e manter o Indo-Pacífico, por exemplo, livre, aberto e próspero no futuro."

