Afeganistão: Família reencontra bebê entregue a soldado em caos no aeroporto

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Hamid Safi, o taxista de 29 anos que encontrou o bebê no aeroporto, chora ao entregar Sohail ao avô

Um bebê separado dos pais durante o caos no aeroporto de Cabul em meio à retirada americana do Afeganistão, em agosto de 2021, finalmente foi devolvido à família.

O Talebã havia acabado de tomar o controle do país — e milhares de afegãos tentavam fugir desesperadamente.

Em 19 de agosto, Sohail Ahmadi, de dois meses, foi entregue pela família a um soldado americano por cima de uma cerca do aeroporto de Cabul, no intuito de protegê-lo de ser esmagado pela multidão, que forçava a entrada no aeroporto.

Mas uma vez que sua família conseguiu entrar, não encontrou mais o bebê.

Depois de uma busca frenética, porém inútil, pela criança, o pai, Mirza Ali Ahmadi, que trabalhava como segurança na embaixada americana, a mãe, Suraya, e os quatro irmãos de Sohail foram colocados em um voo de retirada para os Estados Unidos.

Por meses, eles ficaram sem saber onde o filho mais novo estava.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Sohail desapareceu em 19 de agosto, e por meses seus pais não tinham ideia de onde ele estava

Mas depois da divulgação de uma reportagem da agência de notícias Reuters sobre a busca da família por Sohail, em novembro, ele foi localizado na casa de um taxista de 29 anos chamado Hamid Safi.

Safi contou que encontrou Sohail sozinho, chorando no chão do aeroporto, segundo a agência de notícias. Depois de tentar encontrar a família do menino, ele decidiu levá-lo para casa e criá-lo como seu próprio filho junto a sua esposa e filhos.

Eles chamaram o bebê de Mohammad Abed e postaram fotos de todas as crianças juntas no perfil de Safi no Facebook.

Quando o paradeiro de Sohail foi confirmado, o avô do bebê, Mohammad Qasem Razawi, que mora na província de Badakhshan, no nordeste do país, fez uma longa viagem a Cabul para pedir que a criança fosse devolvida.

Safi se recusou, no entanto, a entregar o bebê e exigiu que ele e a família também fossem levados para os EUA, segundo a Reuters.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Mohammad Qasem Razawi, avô de Sohail, segura finalmente o neto no colo

Após sete semanas de negociações — e uma breve detenção de Safi —, a polícia do Talebã conseguiu um acordo entre as duas famílias, e o bebê foi devolvido ao avô no sábado, informou a Reuters.

Os pais disseram que ficaram muito felizes ao assistir ao reencontro por meio de uma chamada de vídeo.

"Houve celebração, dança, cantoria", disse Razawi. "É como um casamento mesmo."

Eles esperam que, em breve, sejam tomadas medidas para que Sohail seja levado para os braços deles, no estado americano de Michigan, onde se estabeleceram.

