Globo de Ouro 2022: os vencedores dos prêmios para o melhor do cinema e da TV de Hollywood

Os filmes Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor foram os grandes vencedores do Globo de Ouro de 2022, em uma edição feita longe dos holofotes e em meio a uma polêmica pela falta de diversidade entre os jurados.

Um chat atualizado minuto a minuto no site da premiação foi a ferramenta utilizada pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA, na sigla em inglês) para anunciar os vencedores de sua 79ª edição neste domingo (9/1).

A cerimônia, considerada comumente como um "aquecimento" para o Oscar, aconteceu longe dos olhos do público, sem tapete vermelho, sem trajes suntuosos e sem sua tradicional festa.

Succession e Hacks se destacaram entre as séries.

Categoria cinema

Melhor Ator (Drama): Will Smith - King Richard: Criando Campeãs

Melhor Filme Estrangeiro: Drive my Car (Japão)

Melhor Canção: Billie Eilish - "No Time to Die" - ( 007 - Sem Tempo Para Morrer )

Categoria televisão

Melhor Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme: The Underground Railroad

Melhor atriz em Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme: Kate Winslet - Mare of Easttown

Por que não foi transmitido?

Até fevereiro de 2021, segundo reportagem investigativa do jornal The Los Angeles Times, não havia um negro sequer entre os 87 jornalistas da HFPA.

Assim, para a cerimônia de entrega dos prêmios deste ano, apenas se reuniram os membros da HFPA, juntamente com alguns dos seus parceiros.

No chat que anunciou os vencedores, a entidade fez questão de lembrar — em tom bem-humorado — o montante que destina à caridade, que somou US$ 50 milhões (R$ 280 milhões) em 25 anos.

O escândalo

Uma das reportagens do jornal americano Los Angeles Times, publicada no início de 2021, revelou que 30 integrantes da organização viajaram para Paris e se hospedaram em um hotel de luxo, pago pela produção da série Emily in Paris, exibida na Netflix.