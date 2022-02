A Sagrada Família: como obra-prima de Gaudí se tornou ferramenta política

Nem todo mundo está satisfeito, no entanto. A instalação foi recebida com críticas em relação às obras contínuas e ao impacto que o turismo gera na área local.

Raízes conservadoras

O declínio do império espanhol no século 19 deu origem a poderosos debates ideológicos e políticos em toda a Espanha.

Para isso, em 1882, ele comprou um terreno nos arredores do bairro Eixample da cidade. Criou uma fundação para administrar as obras e nomeou o arquiteto Francisco de Paula Villar y Lozano.

Lozano, no entanto, só chegou até as fundações e a cripta do templo — divergências públicas sobre seu sistema de construção e finanças levaram a fundação a pedir a Gaudí para assumir as obras.